Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Breś wydała postanowienie, zgodnie z którym dziennikarze Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek m.in. nie mogą przez rok nazywać Doroty Wysockiej-Schnepf „arcykapłanką propagandy”. Dodatkowego kolorytu sprawie dodaje fakt, że Ewa Breś należy do sędziów nieuznawanych przez obecną władzę, nazywanych przez nich pogardliwie „neosędziami”. Wobec tego poseł PiS Sebastian Kaleta w interpelacji zadał ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowski serię pytań w tej sprawie.
Krzysztof Stanowski już 30 listopada zwrócił się do ministra Waldemara Żurka, w charakterystycznej dla siebie podszytej ironią formie, by odpowiadał na pytanie, „czy powinienem stosować się do decyzji neosędziów”. Minister sprawiedliwości nie uznał za zasadne odpowiedzieć na to pytanie, mimo tego, że jest osobą aktywnie działającą na platformie X.
Dzień dobry Waldemarze Żurku, jako że mieliśmy przyjemność poznać się osobiście, postanowiłem napisać. Proszę o radę: czy powinienem stosować się do decyzji neosędziów? Byłem pewny, że nie, ale potem przeczytałem, że ta akurat neosędzia została przez Pana awansowana. I jestem w kropce
— napisał na na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Interpelacja Kalety
Wobec braku odpowiedzi ze strony ministra, serię pytań do niego we wspomnianej sprawie w interpelacji zadał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Nie doczekaliśmy się odpowiedzi ministra Żurka na pytania o ważność orzeczenia pani sędzi Breś, która została awansowana do SO w Warszawie przez min. Żurka w sytuacji gdy jego najbliższa doradczyni nie uznaje takich osób w ogóle za sędziów. Dlatego skierowałem formalną interpelację do ministra w tej sprawie
— napisał na X Sebastian Kaleta. Polityk PiS nawiązał do faktu, że sędzia Ewa Breś została delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Poniżej przedstawiamy pięć jego pytań do ministra.
1. Czy Minister Sprawiedliwości uważa, że pan Krzysztof Stanowski powinien stosować się do tego orzeczenia, mimo że sędzia została powołana z udziałem obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, której legalność działania podważa minister Waldemar Żurek? Czy publicznie dostępne postanowienie o zabezpieczeniu wydane w tej sprawie w opinii Ministra Sprawiedliwości jest ważne?
2. Jakimi kryteriami kierował się Minister Sprawiedliwości, delegując sędzię Ewę Breś do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie? Jaki wpływ na delegowanie sędzi Ewy Breś miał fakt, że na stanowisko sędziowskie została rekomendowana przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym kształcie?
3. Czy udzielenie delegacji sędzi Ewie Breś było w jakikolwiek sposób uzależnione od złożenia przez nią jakichkolwiek deklaracji lub zobowiązań wobec Ministra Sprawiedliwości? Czy sędzia Ewa Breś spełnia kryteria przedstawione przez ministra Żurka w dzienniku Fakt o tym, że minister Żurek musi mieć w sądach zaufanych ludzi”?
4. Czy Minister Sprawiedliwości podziela stanowisko radczyni generalnej Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Ewy Wrzosek, wyrażone w jej publicznym wpisie na portalu X, że „neosędziowie nie są sędziami”? Jeśli tak, czy uznaje orzeczenia wydawane przez sędzię Ewę Breś za wiążące za stron, pomimo, że w świetle tej oceny orzeczenie nie zostało wydane przez osobą piastującą stanowisko sędziego? Jeśli nie, czy pani Wrzosek poniesie konsekwencje służbowe za publiczne kwestionowanie mocy wiążącej orzeczeń wydawanych przez polskie sądy?
5. Ilu sędziów powołanych lub awansowanych od 2018 roku delegował do innych sądów minister Adam Bodnar oraz minister Waldemar Żurek? Proszę o przedstawienie pełnej listy imion i nazwisk, wraz ze wskazaniem sądu macierzystego i sądu delegacji.
