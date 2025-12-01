TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Stachowiak rozumie decyzję prezydenta ws. Orbana: Zachował się w jedyny możliwy i przyzwoity dyplomatycznie sposób

  • Polityka
  • opublikowano:
Szymon Stachowiak / autor: wPolsce24
Szymon Stachowiak / autor: wPolsce24

”Dziwi mnie poruszenie w obszarach konfederackich, bo nie widzę żadnego powodu, dla którego Polska, w sytuacji, gdzie sprawa jest jasna, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem, w jakiej sytuacji politycznej się poruszamy, miałaby jakkolwiek żyrować teraz swoim spotkaniem Viktora Orbana, który dopiero co wrócił z Moskwy, gdzie dogadywał się w kwestii tanich surowców. Właśnie zakup tanich surowców przez UE to jeden z fundamentów, dla których powstała wojna na Ukrainie. My się od tego absolutnie odcinamy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Szymon Stachowiak, prezes Stowarzyszenia Nowa PL, radny miasta Płocka.

Stachowiak by pytany przez prowadzącego w programie „Rozmowa Wikły” o to, czy Kongres Młodych jest odpowiedzią na Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.

Bardzo się…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych