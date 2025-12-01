”Dziwi mnie poruszenie w obszarach konfederackich, bo nie widzę żadnego powodu, dla którego Polska, w sytuacji, gdzie sprawa jest jasna, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem, w jakiej sytuacji politycznej się poruszamy, miałaby jakkolwiek żyrować teraz swoim spotkaniem Viktora Orbana, który dopiero co wrócił z Moskwy, gdzie dogadywał się w kwestii tanich surowców. Właśnie zakup tanich surowców przez UE to jeden z fundamentów, dla których powstała wojna na Ukrainie. My się od tego absolutnie odcinamy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Szymon Stachowiak, prezes Stowarzyszenia Nowa PL, radny miasta Płocka.
Stachowiak by pytany przez prowadzącego w programie „Rozmowa Wikły” o to, czy Kongres Młodych jest odpowiedzią na Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.
Bardzo się…
