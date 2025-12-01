Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu bardziej niż premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 40,6 proc. wyborców, podczas gdy Tuskowi ufa bardziej 35,3 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla wp.pl. 18,2 proc. nie ufa natomiast ani prezydentowi, ani premierowi.
Sondaż pracowni United Surveys opublikował portal Wirtualna Polska. Respondenci zostali zapytani, komu ufają bardziej - prezydentowi Nawrockiemu czy premierowi Tuskowi. W odpowiedzi 40,6 proc. wskazało, że bardziej ufa Nawrockiemu, a 35,3 proc. - że Tuskowi. Z kolei 18,2 proc. nie ufa ani jednemu, ani drugiemu, a 5,9 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.
Wyborcy koalicji rządzącej murem za Tuskiem
Wyborcy koalicji rządzącej stoją murem za swoim liderem. Aż 90 proc. z nich deklaruje większe zaufanie do Donalda Tuska. Zaledwie 2 proc. wskazało na Nawrockiego, a 8 proc. nie ufa żadnemu z nich
— zauważa Wirtualna Polska. Sytuacja wśród wyborców opozycji, czyli PiS i Konfederacji jest jednak, jak czytamy „nieco bardziej złożona”. Wśród nich 71 proc. ufa bardziej Nawrockiemu, natomiast 26 proc. ani prezydentowi, ani premierowi. 3 proc. wskazało natomiast na Donalda Tuska.
Duża przewaga prezydenta wśród pozostałych wyborców
Wśród pozostałych wyborców 41 proc. zadeklarowało większe zaufanie do Nawrockiego, a 3 proc. - do Tuska. Żadnemu z nich nie ufa 18 proc. z tej grupy respondentów, a 38 proc. nie ma jednoznacznego stanowiska.
Jak podaje portal wp.pl. sondaż pracowni United Surveys by IBRiS przeprowadzono w dniach 21-23 listopada metodą CATI (wywiadów telefonicznych) i CAWI (ankiet internetowych) na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.
