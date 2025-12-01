Business Insider dotarł do planów resortu zdrowia, które w efekcie przyniosą poważne zmiany dla pacjentów! Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała ministrowi finansów 15 konkretnych działań, które w 2026 r. docelowo mają przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10,3 mld zł. „Ten dokument to SKANDAL!” - nie kryje oburzenia była minister zdrowia Katarzyna Sójka. „To polityka na plecach chorych. ZDRADA obietnic. ZDRADA pacjentów” - wypunktowała poseł PiS. Z kolei Janusz Cieszyński dodaje, że MZ „chce zaoszczędzić 900 mln złotych rocznie na… posiłkach dla pacjentów”.
Kryzys w ochronie zdrowia? Nikt nie ma wątpliwości, że to fakt! W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Następnie MZ podało, że kwota ta może być niższa. Według szacunków MZ luka w przyszłym roku wyniesie 23 mld zł.
Na początku listopada w odpowiedzi na pytanie PAP szpitale z różnych części Polski poinformowały, że przesuwają planowe przyjęcia i ograniczają programy lekowe ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ.
Planują cięcia w sektorze zdrowia!
Z dokumentów, do których dotarł Business Insider Polska, wynika, że w 2026 r. w sektorze opieki zdrowotnej dojdzie do poważnych cięć, na których wprowadzenie naciska minister finansów Andrzej Domański. Co istotne, mają dotknąć nie tylko pracowników i szpitale, ale także pacjentów!
Jolanta Sobierańska-Grenda, poza zmianami w wynagrodzeniach, zaproponowała ministrowi finansów 15 konkretnych działań, które w 2026 r. docelowo mają przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł (…) Większość działań jest prosta do zrealizowania, bo nie wymaga zmian ustawowych. Często wystarczy nowe obwieszczenie ministra zdrowia czy zarządzenie prezesa NFZ
— czytamy.
Na czym i na kim będą oszczędzać?
Z ustaleń dowiadujemy się, że planowane jest m.in. ograniczenie na liście bezpłatnych leków dla osób 65 plus i dzieci do 18. roku życia. Ma to zapewnić 1,5 mld zł. Chodzi również o wprowadzenie limitu na świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych.
To w praktyce oznacza, że osoby leczące się u specjalistów, trudniej umówią się na kolejną wizytę. Ma to dać 3 mld 360 mln zł oszczędności
— wskazuje BI Polska.
Planowany jest limit leczenia zaćmy do wysokości umów z pierwszego kwartału 2025 r., co ma zmniejszyć wydatki o 279,30 mln zł. Jeden z naszych rozmówców szacuje, że zmniejszy się liczba zabiegów odpowiadająca wykonaniu za ok. jeden kwartał
— czytamy dalej.
Plan na cięcia to także limity na diagnostykę obrazkową: tomografię komputerową (TK) i rezonans magnetyczny (RMI) do wysokości umów z pierwszego kwartału 2025 r. (oszczędności w wysokość 1 mld 260 mln zł).
„ZDRADA obietnic. ZDRADA pacjentów”
Ujawnionymi planami oburzeni są posłowie PiS, którzy w sieci wyrażają to wprost. Piszą o skandalu i zdradzie pacjentów!
Ten dokument to SKANDAL! Tajne pismo Ministerstwa Zdrowia do ministra finansów z 29.10.2025 ujawnia: 10,3 mld zł cięć w NFZ w 2026 r. Nie reformy. Brutalne oszczędności na pacjentach. Minister Domański NIE DA ANI GROSZA na chorych
— alarmuje również była minister zdrowia Katarzyna Sójska.
🔻Wracają limity do specjalistów - 3,36 mld „oszczędności” na chorych
🔻 Cięcia w diagnostyce obrazowej TK/MRI - 1,26 mld mniej dla Pacjentów
🔻 Limity na operacje zaćmy -94 tys. osób bez zabiegu
🔻 Cios w szpitale powiatowe i refundację leków 65+
🔻 wywalenie programu dobry posiłek w szpitalach
— wyliczyła.
To nie „plan finansowy”. To polityka na plecach chorych. ZDRADA obietnic. ZDRADA pacjentów. Będziemy o tym KRZYCZEĆ‼️. Głośno. W każdym mieście i każdej komisji
— zapewniła poseł PiS i lekarz.
Cięcia w NFZ kosztem pacjentów? Jak podają media rząd planuje przywrócić limity w NFZ. Będziecie chcieli usunąć zaćmę? Zrobić względnie szybko rezonans albo tomografię? W przyszłym roku nie będzie to takie proste. Pamiętacie jak obiecali likwidację limitów w NFZ? Tak właśnie w praktyce wygląda wiarygodność tego rządu. A ratowanie systemu ochrony zdrowia przez obecny rząd? W praktyce kosztem pacjentów
— wypunktował europoseł PiS Piotr Müller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
Rząd szuka oszczędności w służbie zdrowia! Najpierw doprowadzili do tego, że szpitale są niewydolne, a teraz jeszcze bardziej chcą dokręcić śrubę. Minister zdrowia proponuje, by m. in. ograniczyć listę bezpłatnych leków, zlikwidować program „Dobry posiłek”, wprowadzić dodatkowe limity do specjalistów oraz limity na operację zaćmy. Służba zdrowia w Polsce umiera, a bezpieczeństwo pacjentów jest coraz bardziej zagrożone. Nie zostawimy tej sprawy!
— dodał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Chcą ukraść pacjentom dobre jedzenie w szpitalach. Jak informuje Business Insider Polska Ministerstwo Zdrowia chce zaoszczędzić 900 mln złotych rocznie na… posiłkach dla pacjentów. Powód? To program wprowadzony przez PiS. Wrócił D. Tusk, wraca stara szynka i suchy chleb
— napisał także Janusz Cieszyński, w przeszłości wiceminister zdrowia.
„Zastrzyki” środków
Centrala NFZ poinformowała również PAP, że Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał ponad 1,3 mld zł dodatkowych środków na tegoroczną działalność. To 922 mln zł ze sprzedaży obligacji skarbowych oraz 400 mln zł dotacji z resortu zdrowia.
Dodatkowe środki, które wpłynęły do Narodowego Funduszu Zdrowia, zostały włączone do jego planu finansowego na 2025 r. i podzielone między oddziały wojewódzkie NFZ. Stąd trafią do placówek medycznych.
Łącznie to 1 mld 322 mln zł. Przeznaczymy je m.in. na spłatę nadwykonań, czyli świadczeń wykonanych ponad wartość umowy z Funduszem. W pierwszej kolejności finansujemy nadwykoniania w świadczeniach nielimitowanych, np. porody, zawały, udary, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Z tych środków uregulujemy też nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii
— powiedział PAP dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.
Pieniądze pochodzą z dwóch źródeł: 922 mln zł ze sprzedaży obligacji skarbowych na zlecenie premiera Donalda Tuska; 400 mln zł to zwiększona dotacja Ministerstwa Zdrowia.
Środki z resortu zdrowia powiększyły dotację z budżetu państwa dla Funduszu, która wynosi blisko 31,5 mld zł
— poinformował rozmówca PAP. Po zmianie w tegorocznym budżecie NFZ kwota przeznaczona na leczenie pacjentów przekroczyła 202 mld zł.
NFZ przekazał, że w większości województw nadwykonania za drugi kwartał br. zostały zapłacone, a w części województw rozliczane są płatności za trzeci kwartał 2025 r.
Na podpis prezydenta Karola Nawrockiego czeka przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym. Przewiduje ona, że do budżetu NFZ ma trafić w tym roku niespełna 3,56 mld zł na sfinansowanie świadczeń dla dzieci.
Pod koniec października Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi.
