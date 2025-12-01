Tomasz Ognisty, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualność „Solidarność”, w programie „Studio Magdaleny Ogórek” na antenie Telewizji wPolsce24 mówił mocno o wyprzedaży ziemi rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), punktując m.in. Henryka Smolarza! „Dlaczego grunty, które są teraz wybierane do CPK, są gruntami najlepszej klasy, najwyższej jakości, a ugory, łąki i inne rzeczy, leżą i nikt ich nie chce kupić pod budowę CPK?” - pytał. „Działka CPK przy tym, co się dzieje dzisiaj przy wyprzedaży polskiej ziemi w KOWR-ze, to jest ziarnko w maku” - punktował.
KOWR i działka pod CPK
Podczas dyskusji na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Ognisty starł się z przedstawicielem Polski 2050, posłem Norbertem Pietrykowskim. Wspomniano o sprawie działek sprzedawanych przez KOWR.…
