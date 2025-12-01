TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ognisty: "Działka CPK przy tym, co się dzieje dzisiaj przy wyprzedaży polskiej ziemi w KOWR, to jest ziarnko w maku"

  • Polityka
  • opublikowano:
Gorąca dyskusja w programie "Studio Magdaleny Ogórek" o KOWR i wyprzedaży ziemi / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Gorąca dyskusja w programie "Studio Magdaleny Ogórek" o KOWR i wyprzedaży ziemi / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Tomasz Ognisty, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualność „Solidarność”, w programie „Studio Magdaleny Ogórek” na antenie Telewizji wPolsce24 mówił mocno o wyprzedaży ziemi rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), punktując m.in. Henryka Smolarza! „Dlaczego grunty, które są teraz wybierane do CPK, są gruntami najlepszej klasy, najwyższej jakości, a ugory, łąki i inne rzeczy, leżą i nikt ich nie chce kupić pod budowę CPK?” - pytał. „Działka CPK przy tym, co się dzieje dzisiaj przy wyprzedaży polskiej ziemi w KOWR-ze, to jest ziarnko w maku” - punktował.

KOWR i działka pod CPK

Podczas dyskusji na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Ognisty starł się z przedstawicielem Polski 2050, posłem Norbertem Pietrykowskim. Wspomniano o sprawie działek sprzedawanych przez KOWR.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych