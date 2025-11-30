Jaki: Być może Ziobro ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby USA i inne państwa zabrały w tej sprawie głos

Patryk Jaki w Polsat News nie zostawił suchej nitki na ekipie Donalda Tuska, która ściga opozycję / autor: Fratria
On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek. Dokładnie ci sami ludzie, ta sama grupa za to odpowiada” - mówił w Polsat News Patryk Jaki, komentując sprawę Zbigniewa Ziobry, przebywającego na Węgrzech. „Wcale bym się nie zdziwił, gdyby też Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos. W Polsce nie ma już żadnych zasad i praworządności” - dodał europoseł PiS w programie „Gość Wydarzeń”.

Prowadzący zapytał swojego gościa m.in. o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Europoseł PiS podkreślał, że były minister sprawiedliwości nie ma szans na  uczciwy proces i jak stwierdził, rządzący są „chorymi ludźmi”, którzy marzą jedynie o tym, by wsadzić opozycję do więzienia.

— mówił Jaki pytany o Ziobrę.

On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek. Dokładnie ci sami ludzie, ta sama grupa za to odpowiada

— dodał.

Czy pan zna lidera drugiego państwa na świecie, poza Putinem, który tyle siły wkłada w to, aby codziennie komunikować, że opozycję trzeba wsadzić do więzienia?

— pytał dziennikarza.

Na pewno Zbigniew Ziobro, gdyby nie to, że te sądy są ustawione, tzn. odsunięto połowę sędziów od orzekania - nielegalnie, to na pewno by tutaj był

— dodał europoseł, przypominając jednocześnie, że i jemu samemu uchylono immunitet.

Grożą mi trzy lata więzienia za to, że polubiłem spot, który pokazywał prawdziwe sceny przemocy migrantów, bo nie chcę nielegalnej migracji w Polsce. Czy pan chce, żeby za to wsadzano polityków opozycji, w kraju o tak pięknej historii wolnościowej? Przecież to jest nienormalne

— punktował.

Stany Zjednoczone zabrałyby głos?

Padło również pytanie, czy Zbigniew Ziobro „otrzyma azyl na Węgrzech” lub „wybiera się do USA”.

Wcale bym się nie zdziwił, gdyby też Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos. W Polsce nie ma już żadnych zasad i praworządności (…). Sprawę rozliczają ci ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają. Dlatego, że stoi za nimi wojsko i policja

— odpowiedział Patryk Jaki.

Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa, a to, co oni robią to jest po prostu czyste gangsterstwo

— dodał.

Adam Kacprzak/Polsat News

