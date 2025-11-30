„On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek. Dokładnie ci sami ludzie, ta sama grupa za to odpowiada” - mówił w Polsat News Patryk Jaki, komentując sprawę Zbigniewa Ziobry, przebywającego na Węgrzech. „Wcale bym się nie zdziwił, gdyby też Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos. W Polsce nie ma już żadnych zasad i praworządności” - dodał europoseł PiS w programie „Gość Wydarzeń”.
Prowadzący zapytał swojego gościa m.in. o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Europoseł PiS podkreślał, że były minister sprawiedliwości nie ma szans na uczciwy proces i jak stwierdził, rządzący są „chorymi ludźmi”, którzy marzą jedynie o tym, by wsadzić opozycję do więzienia.
— mówił Jaki pytany o Ziobrę.
— dodał.
— pytał dziennikarza.
— dodał europoseł, przypominając jednocześnie, że i jemu samemu uchylono immunitet.
— punktował.
Padło również pytanie, czy Zbigniew Ziobro „otrzyma azyl na Węgrzech” lub „wybiera się do USA”.
— odpowiedział Patryk Jaki.
— dodał.
Adam Kacprzak/Polsat News
