Co robi Donald Tusk w niedziele popołudnie? Otóż zaczepia Karola Nawrockiego w swoim wpisie w serwisie X. Tym razem premier próbował pouczać prezydenta RP w kwestii polityki zagranicznej. „Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski” - napisał z nutą wyższości… a następnie otrzymał mocne odpowiedzi w komentarzach!
Donald Tusk postanowił stwierdzić w serwisie X, że „zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną”.
Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski
— napisał szef rządu i lider KO.
„To brednie”
Kolejne kąśliwe uwagi, kolejne przytyki i pouczenia. Tak bowiem funkcjonuje premier, uprawiając „twitterową” kohabitację. Ale wpis Tuska spotkał się z dobitnymi ripostami.
Proszę więc współdziałać z prezydentem RP wybranym przez 11 milionów Polaków
— skomentowała europoseł PiS, była premier Beata Szydło.
To brednie. Poza art.133.1 (Prezydent RP w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem RM i właściwym ministrem) i art.146.1 (RM prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP), ale 126.1 (Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem RP) nic więcej w konstytucji nie ma
— wypunktował publicysta tygodnika „Sieci”, portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24 Stanisław Janecki.
No chyba że Panu nie idzie w politykę międzynarodową - wtedy nagle „Prezydent powinien załatwić z Trumpem”🤡
— skwitował Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Zgodnie z Konstytucją Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej …
— napisał również prof. Krzysztof Szczucki, konstytucjonalista, poseł PiS, były szef MEiN i były szef RCL.
To po co prosił pan Prezydenta Nawrockiego o rozmowę z Prezydentem USA Donaldem Trumpem?
— ripostowała poseł Monika Pawłowska.
Najwidoczniej premier Donald Tusk musiał w ten sposób odreagować swój blamaż z wymiętą, błękitną koszulą i brakiem marynarki w Angoli (a nie w Genewie).
