Według nieoficjalnych informacji Niemcy mają jutro oddać Polsce bezcenne archiwa krzyżackie, które zrabowali w czasie II wojny światowej. „Wniosek restytucyjny został złożony przeze mnie w 2022 roku. Rządowi Tuska zabrało trzy lata, żeby się tym zająć. Natomiast to, co Tusk zrobił szybko w tej materii, to zlikwidował Departament Restytucji Dóbr Kultury” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Piotr Gliński. Były minister kultury nie ukrywa, że Tusk, który jutro będzie gościł w Berlinie, urządzi pokazówkę taką, jak z Dworcem Zachodnim w Warszawie.
Jak przekonuje Onet.pl, jutro w Berlinie odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera RP Donalda Tuska oraz kanclerza RFN Friedricha Merza. Według nieoficjalnych informacji w czasie tego spotkania ma dość do przekazania Polsce zrabowanych w czasie II wojny światowej archiwów krzyżackich. To 73 rękopisy pergaminowe skradzione z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, które do tej pory miało Tajne Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie. Wśród bezcennych archiwaliów ma się znajdować przywilej protekcyjny dla zakonu krzyżackiego, wydany przez papieża Innocentego III w 1215 r. oraz list żelazny króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r. dla mistrza zakonu krzyżackiego.
Wniosek restytucyjny został złożony przeze mnie w 2022 roku, bo to minister kultury jest do tego upoważniony, dzięki zresztą naszej nowelizacji prawa. Takich wniosków przygotowywaliśmy tysiące. To są archiwa krzyżackie, które były w Archiwum Akt Dawnych, które Niemcy ukradli. Rządowi Tuska zabrało trzy lata, żeby się tym zająć. Natomiast to, co Tusk zrobił szybko w tej materii, to zlikwidował Departament Restytucji Dóbr Kultury, czyli działa przeciwko takim staraniom. Otwierają i szczycą się inwestycjami w kulturze, które ja zrealizowałem, a których w ogóle by ich nie było, gdyby nie nasze decyzje i możliwości, jakie stwarzał dla rozwoju Polski rząd PiS
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Piotr Gliński.
CZYTAJ TAKŻE: Muzeum Polskie w Szwajcarii było dumą Polski. Rząd Tuska wstrzymał projekt i zamknął zbiory w magazynie. Butna odpowiedź MKiDN
Niech Niemcy przeszukają swoje salony, piwnice, archiwa i w końcu oddadzą nam to, co ukradli
Wiele wskazuje na to, że Tusk zamierza urządzić jutro swój festiwal „radości”, podobny do tego z otwarcia Dworca Zachodniego w Warszawie.
To pewnie będzie typowa pokazówa Tuska. Dopiero co Tusk się chwalił Dworcem Zachodnim, który przecież myśmy zbudowali, a teraz będzie szpanował zwrotem przez Niemcy krzyżackich dokumentów ukradzionych przez Niemców w czasie wojny z polskich archiwów
— ocenia nasz rozmówca. Były minister kultury ma dla Tuska zadanie, które powinien bezwzględnie wypełnić.
Donald Tusk powinien jutro zrobić przynajmniej coś pożytecznego, a mianowicie spytać kanclerza Merza o to, dlaczego Niemcy do tej pory nie zmienili swojego prawa o przedawnieniu roszczeń po upływie 30 lat, które dotyczą zrabowanych dóbr kultury. Przecież to jest skrajna niemiecka obłuda. To także obłuda Tuska, skoro zamierza chwalić się archiwami, które Niemcy ukradli i to my przygotowaliśmy wniosek o ich odzyskanie. To ministerstwo kultury za naszych rządów rozwinęło cały system odzyskiwania dzieł sztuki, stworzyliśmy w tym celu cały departament w resorcie. Mimo to ciągle mamy kłopoty, bo Niemcy nie chcą się przyznać do odpowiedzialności za skradzione dobra kultury i sztuki
— podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Gliński ustawia także właściwy horyzont patrzenia na sprawę oddania przez Niemców zrabowanych Polsce archiwaliów.
Trzeba Tuskowi zwrócić uwagę na to, że Niemcy do tej pory nie odpowiedzieli pozytywnie na mój apel z 2018 roku oraz na wieloletnią korespondencję z ich ministrami kultury, dotyczącą przygotowania wspólnego listu w sprawie zwrotu dzieł sztuki. Chodzi o to, żeby Niemcy przeszukali swoje salony, piwnice, archiwa i w końcu oddali nam to, co ukradli, bo zginęło w czasie wojny ponad 500 tys. dóbr polskiej kultury
— podsumowuje prof. Piotr Gliński. Obok bezcennych dokumentów Niemcy mają oddać także fragment rzeźby z XIV w., głowy św. Jakuba Starszego, która zrabowali już po wojnie.
CZYTAJ TAKŻE: Gliński do Tuska: Naród nie istnieje bez pamięci. W półtora roku zdewastował pan polską politykę historyczną!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747088-glinski-w-2022-r-wnioslem-o-oddanie-archiwow-krzyzackich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.