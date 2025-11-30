„Trzeba głośno i wyraźnie przeciwstawić się prawicowej narracji, że zagrożenie dla Polski płynie z Zachodu, a konkretnie z Unii Europejskiej. To wierutne kłamstwo powtarzane jest zarówno przez prezydenta, przez PiS, Konfederację i partię Brauna. Nie możemy zostawić gospodarki prawicowym i lewicowym populistom oraz ekonomicznym analfabetom z Konfederacji” - powiedział Ryszard Petru podczas spotkania inaugurującego start w wyborach na przewodniczącego Polski 2050.
Były lider Nowoczesnej, a obecnie poseł Polski 2050 ocenił, że zajęcie miejsca po Szymonie Hołowni będzie trudnym zadaniem, ale wyraził przekonanie, że cele ugrupowania pozostają nadal aktualne.
Dobrze pamiętam dlaczego dołączyłem do naszego ugrupowania. Ono niosło nadzieję na jakościową zmianę w polityce, myślenie o Polsce w perspektywie następnych pokoleń, nie tylko i wyłącznie najbliższych wyborów. Jestem przekonany, że nadal tylko my możemy tę misję realizować. Potrzeba nam tylko większej determinacji i skuteczności, a ja wam to gwarantuję
— podkreślił.
Mam realne doświadczenie jak w kilka miesięcy zbudować od zera formację, która w wyborach zdobywa prawie 8 proc. poparcia
— dodał Petru, nawiązując do utworzonej przez niego przed dekadą Nowoczesnej, która formalnie w tym roku przestała istnieć.
Poseł Polski 2050 ocenił, że jednym z największych zagrożeń dla Polski jest wzrost prawicowych narracji i populizmu.
Trzeba głośno i wyraźnie przeciwstawić się prawicowej narracji, że zagrożenie dla Polski płynie z Zachodu, a konkretnie z Unii Europejskiej. To wierutne kłamstwo powtarzane jest zarówno przez prezydenta, przez PiS, Konfederację i partię Brauna. Nie możemy zostawić gospodarki prawicowym i lewicowym populistom oraz ekonomicznym analfabetom z Konfederacji
— oceniał Petru.
Gwarantuję, że pod moim przywództwem będziemy skutecznie walczyć wewnątrz koalicji o realizację naszych postulatów: o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, o wypłatę chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia, o powrót do dwóch niedziel handlowych w miesiącu, o odpolitycznienie spółek skarbu państwa
— wyliczył poseł.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Cios w Hołownię? Petru promuje swoją kandydaturę na szefa Polski 2050: Musimy przejść z etapu wodzowskiego na demokratyczny
Petru nie podejmie współpracy z PiS
Przekonywał też, że pod jego przywództwem Polska 2050 odzyska głosy przedsiębiorców i całkowicie odetnie się od potencjalnej współpracy z prawicą.
Definitywnie zakończę medialne spekulacje o jakichkolwiek konszachtach z PiS. Choć Koalicja 15 października nie jest łatwa przez swoje zróżnicowanie, jest naprawdę dobra dla Polski i nie ma dla niej alternatywy
— zaznaczył.
Wśród podniesionych przez Petru podczas niedzielnej konferencji planów wymienił także te dotyczące „dorabiania” do emerytury do 5 tys. zł. miesięcznie bez podatku czy kształtowanie polityki migracyjnej. Zapowiedział także, że jest przeciwny „jakimkolwiek referendom aborcyjnym”.
Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. w Warszawie odbył się kongres założycielski Stowarzyszenia Nowoczesna PL. Natomiast 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Katarzyny Lubnauer, a 11 maja 2018 r. opuścił partię.
W 2022 r. wrócił do partii jako ekspert do spraw gospodarczych. W wyborach 2023 r. wystartował do Sejmu z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050). Nowoczesna z kolei została rozwiązana 24 października tego roku, a obecnie znajduje sie w procesie likwidacji - byli członkowie tego ugrupowania mają czas do 30 czerwca przyszłego roku na zgłoszenie akcesu do Koalicji Obywatelskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Ależ fantazja! Petru: Jestem w stanie poprowadzić Polskę 2050 do zwycięstwa. Mógłbym odzyskać część elektoratu Konfederacji
XYZ/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747085-bunczuczne-zapowiedzi-petru-wyraznie-przeciwstawic-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.