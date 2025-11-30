Niedawno Radosław Sikorski zapowiedział, że przekaże Ukrainie z MSZ 100 mln dolarów na zakup uzbrojenia. Niedługo po tym, jak u naszego wschodniego sąsiada wybuchła olbrzymia afera korupcyjna, gdzie zdefraudowano 100 mln dol. Części opinii publicznej nie spodobała się ta deklaracja. Wśród kluczowych kontrargumentów przywoływana była fatalna sytuacja NFZ. Szpitale przestały przyjmować chorych, nawet onkologicznych. Sikorski wdał się w wymianę zdań z jednym z internautów. Mężczyzna poruszył sprawę rodziców, „którzy zbierają na leczenie swoich dzieci”.
Szef polskiego MSZ odniósł się do wpisu swojego odpowiednika z Ukrainy Andrija Sybihy. Dyplomata naszych wschodnich sąsiadów dziękował Niemcom za środki finansowe, jakie Berlin przekaże na Ukrainę w przyszłym roku.
Ciekawa informacja dla tych, którzy twierdzili, że $100 mln to dużo. Przypominam, że PKB Niemiec jest około 5 razy większe od Polski
— napisał na portalu X.
Pod wpisem szefa MSZ pojawił się komentarz internauty.
Powiedz to rodzicom, którzy zbierają na leczenie swoich dzieci
— skomentował Piotr Nowak.
Proszę im powiedzieć że wystarczy im bon zdrowotny
— odpowiedział Sikorski.
NFZ zbankrutował, a Sikorski drwi
Sikorski po raz kolejny wprowadził ludzi w osłupienie…
Sikorski. Brak słów na tego człowieka
— skomentowała była premier Beata Szydło.
Polityka Koalicji Obywatelskiej na jednym obrazku. Teraz rozumiecie dlaczego oni w ogóle nie przejmują się bankructwem NFZ
— stwierdził były rzecznik PiS Piotr Müller.
Sikorski kpiący z chorych dzieci? I kondycji polskiej służby zdrowia przy okazji? Każdy w Polsce powinien to zobaczyć
— napisał dziennikarz Paweł Rybicki.
Przepraszam za użycie takich słów, ale… SIKORSKI TO NAJBARDZIEJ OBRZYDLIWA POSTAĆ W RZĄDZIE TUSKA obok samego kierownika. I nie zapraszam do dyskusji. Jak można tak manipulować?
— skwitował Jan Molski.
xyz/X
