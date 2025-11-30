Aleksandra Kot, najmłodsza poseł w Sejmie RP X kadencji, parlamentarzystka KO w jednym z nagrań publikowanych w sieci przez klub parlamentarny zaatakowała sędzię TK Krystynę Pawłowicz za to, że… po przejściu w stan spoczynku otrzyma odprawę i emeryturę. „Nie marnuj swego życia na nienawistne hejtowanie na polecenie złych ludzi. Pracuj, też do czegoś dojdziesz” - napisała sędzia Pawłowicz.
Krystyna Pawłowicz 5 grudnia przejdzie w stan spoczynku, a to oznacza, że - podobnie jak inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy kończą czynną służbę, otrzyma odprawę oraz dożywotnią emeryturę.
Poseł KO robi „aferę” z… normalnej sytuacji
25-letniej poseł KO Aleksandrze Kot - szczycącej się tym, że jest najmłodszą parlamentarzystką w Sejmie bieżącej kadencji - najwyraźniej wydaje się, że ten przywilej spotka tylko prof. Krystynę Pawłowicz, a pozostali sędziowie TK, którzy kończą czynną służbę przymierają głodem.
Już 5 grudnia „sędzia” Krystyna Pawłowicz przechodzi w stan spoczynku. Na odchodne może liczyć na - uwaga - prawie ćwierć miliona złotych. Oprócz tego dożywotnia emerytura, pewnie około 10 000 zł, i świadczenie wynikające z przejścia w stan spoczynku. Złote, a skromne
— powiedziała w nagraniu opublikowanym na profilu KP KO na platformie X. Przy słowie „sędzia” zakreśliła palcami w powietrzu cudzysłów, bo przecież to zupełnie „normalne”, że posłanka, która bardzo niedawno temu skończyła studia kwestionuje dorobek prawniczy sędzi TK, wieloletniego nauczyciela akademickiego i byłej poseł.
„Córcia, nie marnuj swego życia”
Ciekawe, czy polityk KO spodziewała się odpowiedzi.
Córcia, Oleńko KOT. Wypominasz mi emeryturę po 50 l. mej pracy dla Polski…Kłamliwie. Jesteś jeszcze dzieckiem, nie marnuj swego życia na nienawistne hejtowanie na polecenie złych ludzi. Pracuj, też do czegoś dojdziesz. Możesz mnie przeprosić
— napisała sędzia Pawłowicz na portalu X.
Ta młoda zdemoralizowana hejterka ALEKSANDRA KOT to - nie do uwierzenia - POSEŁ polskiego Sejmu… To jest polski poseł! Co wy w tej Platformie/KO robicie z ludźmi? Jakiś pedagog powinien się waszymi praktykami zająć
— dodała w kolejnym wpisie.
