Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, gdyby dziś powtórzono wybory, to prezydent Karol Nawrocki zwyciężyłby z różnicą 0,12 proc. głosów z Rafałem Trzaskowskim.
Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” prezydent Karol Nawrocki pokonałby Rafała Trzaskowskiego, gdyby dziś odbyły się wybory na głowę państwa. Prezydent Nawrocki uzyskał 50,06 proc. głosów ankietowanych. Z kolei włodarz Warszawy mógłby liczyć na poparcie 49,94 proc. Polaków.
Badanie wykonano metodą CAWI, w dniach 15-17 listopada br. Udział w nim wzięło 1003 pełnoletnich Polaków.
Lider w rankingu zaufania
Prezydent Nawrocki znajduje się na szczycie zaufania wśród polityków w Polsce. Głowie państwa wierzy 54 proc. społeczeństwa.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Polacy nie mają wątpliwości! Większość uważa, że w 2027 roku Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy. To czerwona kartka dla Tuska
— Czy Polacy chcą powstania nowej partii, która zmieni scenę polityczną przed wyborami w 2027 roku? Ciekawy SONDAŻ!
— Prezydent Karol Nawrocki liderem sondażu zaufania! To jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków. SONDAŻ
Adam Bąkowski/”Super Express”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747075-nawrocki-vs-trzaskowski-kogo-obecnie-wybraliby-polacy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.