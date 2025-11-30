Gdy rząd Tuska „odpuścił” już blokowanie umowy UE-Mercosur, pojawił się w przestrzeni publicznej mocny głos sprzeciwu wobec tej umowy ze strony Zgromadzenia Narodowego Francji, które jednomyślnie (245 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się), przyjęło rezolucję wzywającą rząd do sprzeciwienia się tej umowie. Rezolucja wzywa francuski rząd do stworzenia mniejszości blokującej (przynajmniej 4 kraje reprezentujące przynajmniej 35 proc. ludności UE), przyjęcie tej umowy w Radzie Unii Europejskiej (RUE) i jednocześnie skierowanie jej do TSUE, w celu zbadania jej zgodności z Traktatami. Na ten tekst zareagował Benjamin Haddad francuski minister ds. europejskich, który stwierdził, że umowa UE-Mercosur w obecnej formie jest nie do przyjęcia , także dla rządu tego kraju.
Rząd Tuska, już „odpuścił” blokowanie tej umowy i jedynie pozoruje działania, które miałby złagodzić jej negatywne skutki dla europejskiego w tym polskiego rolnictwa między innymi poprzez rozporządzenie o tzw. hamulcu bezpieczeństwa. Tyle tylko to klasyczne mydlenie oczu europejskim rolnikom, bo proponowane mechanizmy ochronne, będą wprowadzane przez unijną biurokrację i w związku z tym, będą działać z ogromnym opóźnieniem w sytuacji nadmiernego importu produktów rolnych z krajów Mercosur do UE. Jego blokady będą wprowadzane dopiero po badaniach sytuacji na unijnym rynku w odniesieniu do każdego produktu rolnego, którego import spowodował destabilizację, a więc już po wywołaniu strat u europejskich rolników. Czy zatem po uchwaleniu twardego stanowiska w sprawie Mercosur przez francuski parlament, rząd Tuska wróci do rozmów z rządem tego kraju, a także innymi krajami, które wcześniej wyrażały sprzeciw wobec tej umowy (Irlandia, Węgry, Austria) do tworzenia mniejszości blokującej, zwłaszcza, że istnieje także uchwała polskiego Sejmu, który w lipcu tego roku , również jednomyślnie, wyraził sprzeciw wobec tej umowy.
Polskie rolnictwo wystawione na naprawdę ciężką próbę
Przypomnijmy, że umowa UE-Mercosur jest tak skonstruowana, żeby produkty przemysłowe głównie z krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec (głównie przemysł motoryzacyjny, ale także chemiczny i tekstylny), były łatwiej zbywalne na rynkach tych krajów, natomiast z kolei europejski rynek, stałby się bardziej atrakcyjny dla towarów rolnych z krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj, w 2024 roku dołączyła Boliwia).
Jest oczywistym, że produkcja rolna w tym w szczególności hodowla w tych krajach odbywa się w bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych, niż w Europie, a także nie jest tak „spętana” przepisami związanymi z ochroną środowiska i klimatu. Na przykład hodowla bydła odbywa się często cały rok „pod gołym niebem”, co w oczywisty sposób obniża koszty produkcji i czyni produkty takiej hodowli, konkurencyjnymi cenowo na rynkach światowych. Ratyfikacja tej umowy tylko przez PE i Radę Unii Europejskiej oczywiście uderzy w interesy całego unijnego rolnictwa, ale to polskie także obciążone w sposób szczególny niechybną liberalizacją handlu z Ukrainą, zostanie wystawione naprawdę na ciężką próbę.
Rząd Tuska odpuścił już blokowanie umowy UE-Mercosur?
Przypomnijmy także wynegocjowana jeszcze w roku 2019 umowa handlowa UE-Mercosur, była blokowana przez polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, a także rząd premiera Morawieckiego, któremu udało się w tej sprawie mniejszość blokującą, a jej trwałym elementem były Polska i Francja, Irlandia, Węgry, a także Austria.
Po przejęciu rządów przez Tuska, sprzeciw został wycofany i szefowa KE Ursula von der Leyen pod koniec grudnia 2023 roku, poleciała do Brazylii i tam uroczyście podpisała umowę z krajami Mercosur. Teraz trwa proces jej zatwierdzania przez Parlament Europejski, a później Radę Unii Europejskiej, a ponieważ polski rząd zrezygnował z budowania mniejszości blokującej, niestety wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zostanie ona zatwierdzona przez te dwie unijne instytucje.
Rząd Tuska blokowanie tej umowy już dawno odpuścił, ale w sytuacji rezolucji francuskiego parlamentu zobowiązującego rząd tego kraju do zdecydowanego sprzeciwu, Polska powinna się do tego sprzeciwu zdecydowanie dołączyć i powrócić do budowania z Francją mniejszości blokującej.
