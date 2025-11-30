Żaryn ostrzega przed partią Brauna: Jeśli stałaby się kiedykolwiek elementem układu rządzącego w RP, to byłby wielki prezent dla Moskwy

  • Polityka
  • opublikowano:
Stanisław Żaryn ostrzega przed Grzegorzem Braunem / autor: Fratria/X
Stanisław Żaryn ostrzega przed Grzegorzem Braunem / autor: Fratria/X

Niepokoją coraz silniejsze kontakty Grzegorza Brauna z jawnie prorosyjskimi Kamratami czy Piskorskim. To może być element bardzo groźnego dla Polski procesu politycznego” - napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Ekspert ds. bezpieczeństwa ostrzega, przed możliwością włączenia partii Brauna do układu władzy w przyszłym parlamencie. „To byłby wielki prezent dla Moskwy” - zaznacza były prezydencki doradca.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna rośnie w siłę. Większość sondaży daje jej już miejsce w przyszłym Sejmie, a w niektórych pokazywana jest jako trzecia siła polityczna w Polsce. Eksperta ds. bezpieczeństwa Stanisława Żaryna niepokoją powiązania Grzegorza Brauna z prorosyjskimi patostreamerami Wojciechem Olszańskim „Jaszczur” i Marcinem Osadowskim „Ludwiczek” oraz Mateuszem Piskorskim, byłym posłem Samoobrony, znanym ze swojej prorosyjskości.

Od dawna w Polsce widać próby budowy oficjalnej politycznej struktury, która będzie realizować w istocie interesy Kremla. Takie próby podjął Mateusz Piskorski. Udało się to powstrzymać i spowolnić - Piskorski został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, ale niestety plan jest aktualny

— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.

CZYTAJ TAKŻE: Braun laureatem nagrody białoruskiej reżimowej organizacji. Żaryn ostrzega: Służby Łukaszenki tak chcą polaryzować polskie społeczeństwo

Wielki prezent dla Moskwy”

Na początku listopada europoseł Braun został laureatem białoruskiej „Nagrody Pokoju i Praw Człowieka”. Przyznaje go reżimowa białoruska Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko. Czeczko to były polski żołnierz, który w grudniu 2021 roku zdezerterował i zbiegł na Białoruś, by później występować w reżimowych białoruskich mediach i opowiadać kłamstwa rzekomych „zbrodniach” polskich władz na nielegalnych migrantach. Z kolei przed tygodniem Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, tuż po wyjściu z aresztu, wzięli udział w „Marszu za Pokojem” w Białymstoku zorganizowanym przez Konfederację Korony Polskiej. Europoseł Grzegorz Braun przywitał ich ciepło.

Dlatego bardzo niepokoją coraz silniejsze kontakty Grzegorza Brauna z jawnie prorosyjskimi Kamratami czy Piskorskim. To może być element bardzo groźnego dla Polski procesu politycznego, który powinien być obserwowany przez nasz kontrwywiad.

Jeśli partia Brauna z takimi obciążeniami stałaby się kiedykolwiek elementem układu rządzącego w RP, to byłby wielki prezent dla Moskwy.

O tych i innych zagrożeniach piszę w ostatnim komentarzu na stronach Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego

— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn z IBN.

CZYTAJ TAKŻE:

— „Jaszczur” i „Ludwiczek” na wolności. Niemal od razu pojawili się na… marszu Brauna! „Kto nie skacze, ten za wojną. Hop, hop, hop!

— Tusk skomentował sondaż fatalny dla rządzących. Nie ma jego koalicjantów, jest za to Braun. Burza w sieci. „Przystawki zjedzone”

Robert Knap/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych