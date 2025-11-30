„Niepokoją coraz silniejsze kontakty Grzegorza Brauna z jawnie prorosyjskimi Kamratami czy Piskorskim. To może być element bardzo groźnego dla Polski procesu politycznego” - napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Ekspert ds. bezpieczeństwa ostrzega, przed możliwością włączenia partii Brauna do układu władzy w przyszłym parlamencie. „To byłby wielki prezent dla Moskwy” - zaznacza były prezydencki doradca.
Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna rośnie w siłę. Większość sondaży daje jej już miejsce w przyszłym Sejmie, a w niektórych pokazywana jest jako trzecia siła polityczna w Polsce. Eksperta ds. bezpieczeństwa Stanisława Żaryna niepokoją powiązania Grzegorza Brauna z prorosyjskimi patostreamerami Wojciechem Olszańskim „Jaszczur” i Marcinem Osadowskim „Ludwiczek” oraz Mateuszem Piskorskim, byłym posłem Samoobrony, znanym ze swojej prorosyjskości.
Od dawna w Polsce widać próby budowy oficjalnej politycznej struktury, która będzie realizować w istocie interesy Kremla. Takie próby podjął Mateusz Piskorski. Udało się to powstrzymać i spowolnić - Piskorski został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, ale niestety plan jest aktualny
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.
„Wielki prezent dla Moskwy”
Na początku listopada europoseł Braun został laureatem białoruskiej „Nagrody Pokoju i Praw Człowieka”. Przyznaje go reżimowa białoruska Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko. Czeczko to były polski żołnierz, który w grudniu 2021 roku zdezerterował i zbiegł na Białoruś, by później występować w reżimowych białoruskich mediach i opowiadać kłamstwa rzekomych „zbrodniach” polskich władz na nielegalnych migrantach. Z kolei przed tygodniem Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, tuż po wyjściu z aresztu, wzięli udział w „Marszu za Pokojem” w Białymstoku zorganizowanym przez Konfederację Korony Polskiej. Europoseł Grzegorz Braun przywitał ich ciepło.
Dlatego bardzo niepokoją coraz silniejsze kontakty Grzegorza Brauna z jawnie prorosyjskimi Kamratami czy Piskorskim. To może być element bardzo groźnego dla Polski procesu politycznego, który powinien być obserwowany przez nasz kontrwywiad.
Jeśli partia Brauna z takimi obciążeniami stałaby się kiedykolwiek elementem układu rządzącego w RP, to byłby wielki prezent dla Moskwy.
O tych i innych zagrożeniach piszę w ostatnim komentarzu na stronach Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn z IBN.
