Dwa dni temu Wiktor Orban spotkał temu z Władimirem Putinem. Premier Węgier udał się na rozmowę do Moskwy. Decyzja lidera FIDESZ wywołała szeroką dyskusję na świecie, również w Polsce. Wielu komentatorów życia politycznego wskazało, że Orban patrzy tylko na interes własnego kraju, pomijając przy tym geopolityczne zależności, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w regionie.
„Błąd premiera Viktora Orbana”
Do spotkania Orban-Putin odniósł się doradca prezydenta RP Alvin Gajadhur.
Toczą się rozmowy pokojowe, mamy nadzieję, że zostanie szybko osiągnięty pokój, zakończy się wojna, Rosja nie może jej wygrać. Prezydent podjął tę decyzję, że nie spotka się teraz z premierem Viktorem Orbanem
— powiedział na antenie Polsat News.
Były minister infrastruktury ocenił, że premier Węgier popełnił błąd.
To był błąd, że polityk jednego z ważnych krajów Unii Europejskiej i NATO pojechał do Moskwy, spotkał się z Władimirem Putinem w ramach własnych interesów. Oceniamy to jako błąd premiera Viktora Orbana
— Stwierdził.
Trzeba powiedzieć, że Węgry są krajem z którym Polska współpracuje, są naszym ważnym partnerem w ramach Grupy Wyszehradzkiej i nie tylko, więc współpraca z Węgrami nadal będzie
— dodał.
