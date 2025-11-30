„Proszę o radę: czy powinienem stosować się do decyzji neosędziów? Byłem pewny, że nie, ale potem przeczytałem, że ta akurat neosędzia została przez Pana awansowana. I jestem w kropce” - napisał do Waldemara Żurka Krzysztof Stanowski na portalu X. Założyciel Kanału Zero postanowił dopytać ministra sprawiedliwości, czy ma się stosować do wyroku.
Rząd Koalicji 13 Grudnia nie uznaje części powołanych sędziów, których nazywa „neosędziami”. Środowisko lewicowo-liberalne podważa wyroki wydane przez takie osoby. Jednym z jaskrawych przykładów było cofnięcie wyroku dożywocia dla mordercy swojej rodziny. W uzasadnieniu podano, że w składzie orzekającym zasiadał właśnie „neosędzia”.
Respektować wyrok „neosędziego”?
Stanowski postanowił zasięgnąć porady ministra sprawiedliwości.
Dzień dobry Waldemarze Żurku, jako że mieliśmy przyjemność poznać się osobiście, postanowiłem napisać. Proszę o radę: czy powinienem stosować się do decyzji neosędziów? Byłem pewny, że nie, ale potem przeczytałem, że ta akurat neosędzia została przez Pana awansowana. I jestem w kropce
— zwrócił się do Żurka na X.
Znając hipokryzję ekipy Donalda Tuska, zapewne okaże się, że wszystko zależy od tego, na czyją korzyść wydawany jest wyrok. Warto przypomnieć sytuację, gdy tak zwany „neosędzia” orzekał na korzyść Żurka ws. kredytu we frankach. Wtedy minister sprawiedliwości nie zająknął się na temat statusu sędziego…
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Wysocka-Schnepf zakłada swój kanał na YouTube. Bezcenna reakcja! „Rozumiem, że nie możemy wypowiadać pewnych słów”
— TYLKO U NAS. Formela ma nowe określenie dla Wysockiej-Schnepf: Może ‘arcykapłanka prawdy’? Tylko „prawda, taka, jaką my rozumiemy”
— Kuriozalne postanowienie sądu! Stanowski i Mazurek przez rok nie mogą nazywać Wysockiej-Schnepf „arcykapłanką propagandy”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747061-stanowski-szachuje-zurka-respektowac-wyrok-neosedziego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.