„Rzeczywiście w dzisiejszych czasach bardzo ostrej polaryzacji rząd, marszałek Sejmu, niemal wszyscy koalicjanci obecnej koalicji rządzącej próbują podważyć prerogatywy prezydenta, kwestionować je i chcieliby sprowadzić pana prezydenta do roli osoby wyłącznie podpisującej przedkładane mu akty prawne, ustawy czy inne dokumenty. Widać w tym działaniu niezwykłą hipokryzję” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych serię wpisów, w których straszy prezydentem Karolem Nawrockim. Do grona hejterów rządowych, w tym Tuska czy Sikorskiego dołączył towarzysz Czarzasty.
„To cynizm, hipokryzja”
O tym, czy prezydent jest potrzebny obecnej władzy, mówił w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Dworczyk, eurodeputowany PiS.
Prezydent jest wpisany w nasz ustrój. Stanowi tak konstytucja, jednocześnie przypisując mu określone prerogatywy. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach bardzo ostrej polaryzacji rząd, marszałek Sejmu, niemal wszyscy koalicjanci obecnej koalicji rządzącej próbują podważyć te prerogatywy, kwestionować je i chcieliby sprowadzić pana prezydenta do roli osoby wyłącznie podpisującej przedkładane mu akty prawne, ustawy czy inne dokumenty
— mówił Michał Dworczyk.
Widać w tym działaniu niezwykłą hipokryzję. Zwróćmy uwagę, że są sytuacje, w których rząd denerwuje się, obrzuca różnymi insynuacjami czy też niestosownymi uwagami głowę państwa w sytuacjach, kiedy prezydent, korzystając ze swoich kompetencji, wetuje złe rozwiązania dla Polski. A z kolei w sytuacjach, kiedy ewidentnie rząd zawalił i jest taka weryfikacja bardzo brutalna na przykład na forum międzynarodowym, tak jak kwestia braku obecności Polski w negocjacjach na temat pokoju proponowanego na Ukrainie, to wtedy nagle wszyscy solidarnie mówią: „Ale przecież to powinien robić prezydent, przecież to jest kompetencja prezydenta”. Wyjątkowy cynizm, bo nie wierzę, że to jest głupota. Myślę, że to jest po prostu cynizm, hipokryzja
— ocenił europoseł.
Członkowie PZPR w Sejmie
Michał Dworczyk, mówiąc m.in. o Włodzimierzu Czarzastym, przypomniał również, że „tych osób, takich, które mają powiązania z czasami komunistycznymi, które są dzisiaj w Sejmie, czy też mają wpływ na władzę i próbują kształtować opinię publiczną, jest dużo więcej”.
Takich, którzy byli albo członkami PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo takimi, którzy byli tajnymi współpracownikami. Wczoraj też słyszałem kolejne autorytety. W telewizji publicznej w likwidacji wypowiadał się pan Kuźniar, też były tajny współpracownik. On mówił o demokracji i krytykował to, że obecna władza tak sobie źle z opozycją radzi. Rozumiem, że przypominają się stare dobre czasy, kiedy opozycjonistów po prostu można było wsadzać do więzienia bez żadnego powodu
— powiedział polityk.
I to jest niestety taka mentalność, to znaczy chęć z jednej strony pozbycia się oponentów politycznych, a jedyny pomysł na to, żeby to zrobić, to jest właśnie wyeliminowanie poprzez albo jakąś infamię, albo oskarżenie o prorosyjskość, albo wprost odebranie immunitetu, postawienie w stan oskarżenia, wtrącenie do więzienia. To wynika z jednej przyczyny. Obecna koalicja, nieważne czy to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, czy Lewicy, nie ma żadnych ciekawych propozycji merytorycznych, propozycji programowych dla Polaków
— zaznaczył Michał Dworczyk.
Natalia Wierzbicka/Telewizja wPolsce24
