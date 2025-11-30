„Nie tak dawno, za rządów Tuska, szef niemieckiej armii jasno zadeklarował, po spotkaniu z gen. Władysławem Kukułą, że Niemcy przejmują kontrolę nad wschodnią flanką NATO. Rząd polski nie zareagował, a to był przekaz dnia. Pewne decyzje zapadły i Tusk nie musiał być informowany […] W międzynarodowej grze Niemcy starają się minimalizować rolę Polski” - powiedział prof. Piotr Grochmalski w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do ujawnionego niedawno planu Niemiec na wypadek wojny z Rosją.
Tajny plan Niemiec na ewentualną wojnę z Rosją. Władysław Kosiniak-Kamysz dowiedział się o nim dopiero teraz.
Jest potężna asymetria jeśli chodzi o naszą wiedzę nt. sytuacji wewnętrznej w Niemczech, a tym czym dysponują ich służby na temat Polski. Posiadają znaczące zasoby konkretnych polityków, ich początków i dalszych karier […] Słynna operacja, którą Niemcy prowadzili przed wstąpieniem Polski do UE, gdy tamtejsze urzędu skarbowe uznawały wręczane w Polsce łapówki, jako uzasadnione koszty
— powiedział prof. Grochmalski.
Jak to jest możliwe, żeby polski szef MON nie wiedział o tym planie?
— dodał.
USA dogadało się z Rosją ws. Ukrainy?
USA dogadało się z Rosją ws. Ukrainy, w zamian za powrót do robienia interesów?
Niekoniecznie, aczkolwiek to co widać wśród 28 punktach pokojowych Trumpa są dwa elementy, które zostały idealnie napisane przez Rosję. Jeden dotyczył paktu, który proponuje Rosja - antychiński. Drugi dotyczył propozycji Kremla, żeby kapitał USA podnosił gospodarkę Rosji z recesji. Nie tylko biznes, ale też podpucha
— wyjaśnił prof. Grochmalski.
Spekuluje się, że w ciągu 18 miesięcy ma dojść do równoczesnego ataku Chin na Tajwan i Rosji na Estonię. NATO nie odpowie adekwatnie, co doprowadzi do katastrofy. Chiny i Rosja przejmą inicjatywę strategiczną na świecie
— kontynuował.
Wizyta prezydenta Nawrockiego na Węgrzech
Prezydent Nawrocki jest przeciwny dogadywaniu się z Rosją. Postanowił ograniczyć wizytę na Węgrzech do spotkania prezydentów w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Prezydent Nawrocki jest na liście śmierci Putina. Jako jeden z wyznaczonych celów. Istnieje zasadniczy dysonans, trzeba mieć świadomość, że w tle operacji realizowanej przez środowiska Tuska, gdzie buduje się działania, które przypominają te putinowskie. Stworzenia grupy, która w sposób świadomy ma niszczyć, podburzać i budować potencjał nienawiści do prezydenta. Może skutkować scenariuszem, który wpisuje się w życzenia Rosji, czyli krwawego rozwiązania. Mamy sytuację, że nasze opcje się radykalnie ograniczać, ponieważ jesteśmy w szczególnym miejscu. Spoczywa na nas konieczność dojrzałości strategicznej, a jako społeczeństwo popełniliśmy masę błędów. Mamy wizytę Viktora Orbana na Kremlu u człowieka, który za cel obrał prezydenta Nawrockiego. Trudno i większą syntezę sytuacji
— powiedział prof. Grochmalski.
Na Węgrzech też spoczywa obowiązek myślenia strategicznego, w jakim momencie jest Europa. Nowego kształtu i bezpieczeństwa. Zostaliśmy wypchnięci jako Europa Środkowa i państwa nadbałtyckie. Zachodnia Europa znów zaczyna próbować budować logikę bezpieczeństwa pomijając kluczowy obszar, od którego zależy bezpieczeństwo Europy
— dodał.
Afera korupcyjna na Ukrainie
Prof. Grochmalski ocenił również aferę korupcyjną na Ukrainie oraz dymisję Andrija Jermaka.
Wiążę kwestię z presją na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, żeby przyjął rokowania pokojowe, które doprowadzą do katastrofy Ukrainy i Europy Środkowej. Swoista presja wywierana przez info. od rosyjskich służb, ale też niebezpieczna gra, żeby przymusić Ukrainę do kapitulacji. W takim tempie Rosja może nawet 40 lat prowadzić tę wojnę i nie zrealizować celów politycznych, a tutaj dostaje na tacy tego typu instrument pokojowy
— wytłumaczył.
Jest korupcja na Ukrainie, ale jeszcze większa w Rosji. Korupcja jest także w UE, zżera Niemcy i nie widać, żeby kanclerz Friedrich Merz czy Ursula von der Leyen podawali się do dymisji. Korupcja jest ogromnym problemem, ale w tym momencie jest wykorzystywana instrumentalnie, co jest bardzo niebezpieczne. Odpalenie korupcji i ujawnienie planu pokojowego dla Ukrainy, nie ma tu przypadku
— spuentował.
