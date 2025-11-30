„Jestem przekonany co do tego, że Tusk przegra w tej wojence, albowiem nie stoi za nim żadna merytoryczna racja. To wszystko, co on wypisuje, prowadząc politykę na różnych mediach społecznościowych, jest bardzo miałkie i to nie ostoi się w autentycznej rzeczywistości, w tym zwarciu, do którego Tusk chce doprowadzić z prezydentem. Sądzę, że Tusk polegnie, bo racja jest po stronie Prezydenta RP” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Lipiec.
CZYTAJ TEŻ: W Sopocie chcą postawić pomnik germanizatora Puchmüllera. I to przed ratuszem! Radni PiS protestują. „Nie chodzi o to, że był Niemcem”
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim chce niedługo uroczyście odsłonić przed Urzędem Miasta pomnik Paula Puchmüllera - nie tylko architekta, ale też pruskiego urzędnika. Radni PiS wraz z częścią mieszkańców wyrażają zdecydowany sprzeciw. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747053-tylko-u-nas-lipiec-tusk-przegra-w-tej-wojence