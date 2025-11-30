W połowie września w wyniku odpierania rosyjskich dronów rakieta spadła w miejscowości Wyryki. Poszkodowane zostały dwie rodziny, a pomoc od Ministerstwa Obrony Narodowej dostała tylko jedna. Dzięki nagłośnieniu sprawy przez reportera Telewizji wPolsce24 Macieja Zemłę nastąpił przełom w sprawie i doszło do spotkania MON również z drugą poszkodowaną rodziną.
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
„MON mówi, że pomoże”
W rozmowie z Maciejem Zemłą pani Urszula, której dom również został poszkodowany w tym incydencie, wskazała, że w rzeczywistości poszkodowane są trzy osoby, ponieważ jest jeszcze chłopak ze zniszczonym samochód.
Z przedstawicielami ministerstwa spotkałam się ja i ten chłopak, któremu uszkodzono samochód. I teraz ministerstwo mówi, że pomoże. Ale to wszystko dzięki Telewizji w Polsce 24, do której się zwróciłam z prośbą o pomoc i jestem bardzo wdzięczna
– powiedziała pani Urszula.
Pierwsza rodzina, której dom został zrujnowany, czeka na odbudowę domu od podstaw. Z kolei jeżeli chodzi o panią Urszulę i jej męża, to najprawdopodobniej zostanie udzielona pomoc finansowa, ponieważ pani Urszula z własnej inicjatywy sporządziła kosztorys.
Jedna rakieta, dwie tragedie rodzin i koalicja 13 grudnia, która chce wprowadzić Polskę do grona 20 największych gospodarek świata, a nie potrafi pomóc mieszkańcom w prostej odbudowie domu.
Natalia Wierzbicka/Telewizja wPolsce24
