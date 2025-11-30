Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech jedynie do spotkania Grupy Wyszehradzkiej! To przez podróż Orbana do Moskwy

na zdj. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, na dziedzińcu Belwederu w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka
na zdj. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, na dziedzińcu Belwederu w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - poinformował na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Orban w Moskwie

Przydacz zaznaczył, że stało się tak w związku ze zrealizowaną przez premiera Węgier Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem.

Węgierski premier spotkał się w piątek w Moskwie z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Decyzja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską

— zaznaczył we wpisie szef prezydenckiego BPM.

Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu

— podał Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że Nawrocki „wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej”.

Prezydent miał być na Węgrzech dwa dni - w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem.

Adam Kacprzak/X/PAP

