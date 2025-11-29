Sędzia Łukasz Zawadzki, rzecznik prasowy stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, na antenie Radia Maryja bronił mediów prowadzonych przez ojca Tadeusza Rydzyka, które są atakowane przez aktualną władzę. „Radio Maryja i TV Trwam są doskonałymi mediami i muszą normalnie funkcjonować. Jeśli ktoś był w Toruniu, to wie o tym, iż nie ma żadnego imperium. Przekaz o imperium ma na celu zohydzić w oczach opinii publicznej toruńskie media. Nie kwestionujemy samej akcji zmierzającej do sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku, ale niech to będzie przy użyciu adekwatnych środków i jak najmniejszej dolegliwości dla podmiotu kontrolowanego” - podkreślił sędzia Łukasz Zawadzki.
W ostatnim czasie obecna władza prowadzi szereg działań wymierzonych w Radio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz Dziennik”. CBA niedawno wkroczyło do Fundacji Lux Veritatis, a sam ojciec Tadeusz Rydzyk jest wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” na 8 grudnia.
Niestety otoczka polityczna i siłowa zmierza do przejęcia mediów. Rządzący chcą wyeliminować Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” z obrotu medialnego. Oni chcą narzucić jedną i jednolitą myśl ideologiczną całemu społeczeństwu
— zaznaczył sędzia Łukasz Zawadzki.
Nie da się inaczej interpretować przebiegu zdarzeń związanego z różnego rodzaju aktywnościami machiny państwowej w stosunku do środowiska Radia Maryja, niż w kategoriach celu politycznego. Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR słusznie odwołuje się do takiej kategorii, którą można nazwać jako nękanie. My w Stowarzyszeniu „Prawnicy dla Polski” podjęliśmy uchwałę, dlatego że przesądzamy o ewentualnym wyniku kontroli. Jeśli państwo uważa, że ma ku temu podstawy, niech kontroluje wszystkich uczestników życia gospodarczego i obrotu ekonomicznego. Niemniej jednak w naszej ocenie dochodzi do sytuacji, w której zarówno środowisko Radia Maryja, jak i inne środowiska mediów innych niż publiczne są po prostu regularnie nękane
— ocenił sędzia Zawadzki.
Zmierza to do tego, by zmonopolizować przekaz medialny, aby ideologizować nasze społeczeństwo. Sędziowie mają prawo zajmować stanowisko medialne tam, gdzie uważają, iż władza polityczna wkracza w sferę funkcjonowania sądownictwa. Nasza uchwała nie bezpośrednio dotyczy tej sfery, ale jeżeli zamkną media inne niż publiczne, to gdzie my będziemy mogli wypowiadać się? My z naszym przekazem nie jesteśmy zapraszani do żadnego medium publicznego. Jedyną platformą, na której możemy udostępniać naszą diagnozę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, jest Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” i inne niezależne media
— dodał.
Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w swoim niedawnym wpisie na platformie X stwierdził, że „ochronny parasol nad Rydzykiem to przeszłość”. W ten sposób w pogardliwy sposób dla ojca Tadeusza Rydzyka zasugerował, że rzekomo wokół o. Rydzyka są jakieś nieprawidłowości.
CZYTAJ TAKŻE: CBA w Lux Veritatis. Neo-PK komentuje doniesienia wPolityce.pl ws. przesłuchania o. Rydzyka: „Nie ma tu elementu złośliwości”
Jak można na etapie czynności kontrolnych de facto narzucać podległym służbom kierunek postępowania? Nie da się tego zrozumieć w inny sposób niż to, że służby mają tak szukać i kontrolować, by coś znaleźć. To jest wyraz antagonizmu i agresji w stosunku do toruńskiego środowiska. Wejściu do Radia Maryja i jego środowiska towarzyszy istna nagonka w media. Mówi się o rzekomym imperium ojca Tadeusza Rydzyka CSsR. Co ci funkcjonariusze muszą myśleć i jaki mają przekaz od swojego przełożonego? Tego rodzaju komunikat ze strony przełożonego wobec funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w oczywisty sposób wskazuje, że służby mają zakończyć postępowanie w taki, a nie inny sposób
— mówił sędzia Zawadzki.
— podkreślił.
