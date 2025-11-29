Sędzia Zawadzki: Rządzący chcą wyeliminować TV Trwam i Radio Maryja z obrotu medialnego. Ma miejsce nękanie tego środowiska

Sędzia Łukasz Zawadzki, rzecznik prasowy stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, na antenie Radia Maryja bronił mediów prowadzonych przez ojca Tadeusza Rydzyka, które są atakowane przez aktualną władzę. „Radio Maryja i TV Trwam są doskonałymi mediami i muszą normalnie funkcjonować. Jeśli ktoś był w Toruniu, to wie o tym, iż nie ma żadnego imperium. Przekaz o imperium ma na celu zohydzić w oczach opinii publicznej toruńskie media. Nie kwestionujemy samej akcji zmierzającej do sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku, ale niech to będzie przy użyciu adekwatnych środków i jak najmniejszej dolegliwości dla podmiotu kontrolowanego” - podkreślił sędzia Łukasz Zawadzki.

W ostatnim czasie obecna władza prowadzi szereg działań wymierzonych w Radio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz Dziennik”. CBA niedawno wkroczyło do Fundacji Lux Veritatis, a sam ojciec Tadeusz Rydzyk jest wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” na 8 grudnia.

Niestety otoczka polityczna i siłowa zmierza do przejęcia mediów. Rządzący chcą wyeliminować Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” z obrotu medialnego. Oni chcą narzucić jedną i jednolitą myśl ideologiczną całemu społeczeństwu

— zaznaczył sędzia Łukasz Zawadzki.

Nie da się inaczej interpretować przebiegu zdarzeń związanego z różnego rodzaju aktywnościami machiny państwowej w stosunku do środowiska Radia Maryja, niż w kategoriach celu politycznego. Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR słusznie odwołuje się do takiej kategorii, którą można nazwać jako nękanie. My w Stowarzyszeniu „Prawnicy dla Polski” podjęliśmy uchwałę, dlatego że przesądzamy o ewentualnym wyniku kontroli. Jeśli państwo uważa, że ma ku temu podstawy, niech kontroluje wszystkich uczestników życia gospodarczego i obrotu ekonomicznego. Niemniej jednak w naszej ocenie dochodzi do sytuacji, w której zarówno środowisko Radia Maryja, jak i inne środowiska mediów innych niż publiczne są po prostu regularnie nękane

— ocenił sędzia Zawadzki.

Zmierza to do tego, by zmonopolizować przekaz medialny, aby ideologizować nasze społeczeństwo. Sędziowie mają prawo zajmować stanowisko medialne tam, gdzie uważają, iż władza polityczna wkracza w sferę funkcjonowania sądownictwa. Nasza uchwała nie bezpośrednio dotyczy tej sfery, ale jeżeli zamkną media inne niż publiczne, to gdzie my będziemy mogli wypowiadać się? My z naszym przekazem nie jesteśmy zapraszani do żadnego medium publicznego. Jedyną platformą, na której możemy udostępniać naszą diagnozę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, jest Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” i inne niezależne media

— dodał.

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w swoim niedawnym wpisie na platformie X stwierdził, że „ochronny parasol nad Rydzykiem to przeszłość”. W ten sposób w pogardliwy sposób dla ojca Tadeusza Rydzyka zasugerował, że rzekomo wokół o. Rydzyka są jakieś nieprawidłowości.

CZYTAJ TAKŻE: CBA w Lux Veritatis. Neo-PK komentuje doniesienia wPolityce.pl ws. przesłuchania o. Rydzyka: „Nie ma tu elementu złośliwości”

Jak można na etapie czynności kontrolnych de facto narzucać podległym służbom kierunek postępowania? Nie da się tego zrozumieć w inny sposób niż to, że służby mają tak szukać i kontrolować, by coś znaleźć. To jest wyraz antagonizmu i agresji w stosunku do toruńskiego środowiska. Wejściu do Radia Maryja i jego środowiska towarzyszy istna nagonka w media. Mówi się o rzekomym imperium ojca Tadeusza Rydzyka CSsR. Co ci funkcjonariusze muszą myśleć i jaki mają przekaz od swojego przełożonego? Tego rodzaju komunikat ze strony przełożonego wobec funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w oczywisty sposób wskazuje, że służby mają zakończyć postępowanie w taki, a nie inny sposób

— mówił sędzia Zawadzki.

Radio Maryja i TV Trwam są doskonałymi mediami i muszą normalnie funkcjonować. Jeśli ktoś był w Toruniu, to wie o tym, iż nie ma żadnego imperium. Przekaz o imperium ma na celu zohydzić w oczach opinii publicznej toruńskich mediów. Nie kwestionujemy samej akcji zmierzającej do sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku, ale niech to będzie przy użyciu adekwatnych środków i jak najmniejszej dolegliwości dla podmiotu kontrolowanego. Niestety otoczka polityczna i siłowa zmierza do przejęcia mediów. Rządzący chcą wyeliminować Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz Dziennik” z obrotu medialnego. Oni chcą narzucić jedną i jednolitą myśl ideologiczną całemu społeczeństwu

— podkreślił.

