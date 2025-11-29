W portalu Onet ukazał się niedawno absurdalny tekst, w którym czyniono zarzut posłance PiS (a wcześniej Suwerennej Polski) Marii Kurowskiej m.in. z powodu tego, że starała się pozyskać środki z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP i szpitali. Posłanka podkreśla jednak, że jeden z opublikowanych w tekście maili, które rzekomo miała wysłać, jest fałszywy. Teraz Maria Kurowska domaga się od autora tekstu Kamila Dziubki, aby ją przeprosił i wyjawił osobę, która przekazała mu fałszywego maila. W przeciwnym razie może spodziewać się pozwu.
Zwracam się do Pana Redaktora Kamila Dziubki. W swoim artykule „Tak kręcono Funduszem Sprawiedliwości. Ujawniamy kluczowe e-maile zaufanych Ziobrystów” posłużył się Pan nieprawdziwym, sfabrykowanym e-mailem, przypisując mi jego autorstwo: „Bardzo proszę, aby żadne umowy z Gminami nie były podpisywane bez konsultacji ze mną w powiecie jasielskim i krośnieńskim. Pozdrawiam. MK.”. Oświadczam jednoznacznie: nigdy takiego e-maila nie napisałam ani nie wysłałam
— podkreśliła we wpisie na Facebooku Maria Kurowska, posłanka PiS.
W związku z tym, zwracam się do Pana z wezwaniem, aby w ciągu 24 godzin od momentu opublikowania tego wpisu przeprosił mnie Pan za podanie nieprawdy oraz ujawnił osobę, która przekazała Panu ten wymyślony e-mail z 24 lipca 2020 r., przedstawiony jako rzekomy dowód z postępowania dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości
— dodała.
Pozew, jeśli Dziubka zignoruje wezwanie
A co się stanie, jeśli Kamil Dziubka nie zdecyduje się zignorować wezwanie posłanki? Wówczas może się spodziewać podjęcia przez nią kroków prawnych.
Jeżeli w tym czasie nie nastąpi sprostowanie i ujawnienie źródła, moi prawnicy skierują do sądu pozew przeciwko Panu oraz redakcji Onetu. Wobec sfabrykowania dowodów i formułowanych pod moim adresem insynuacji jestem zobowiązana podjąć stosowne kroki prawne
— zapowiedziała Maria Kurowska.
CZYTAJ TAKŻE:
— Absurd! Onet atakuje Kurowską za pomoc w pozyskaniu środków z FS m.in. dla OSP. Burza w sieci. „Na tym polega praca parlamentarzysty”
— Zwrot ws. tekstu Onetu o Kurowskiej! Przedstawiono w nim spreparowanego maila?! Posłowie PiS złożą zawiadomienie do prokuratury
— Maria Kurowska odpowiada na medialne oskarżenia! „Onet atakuje mnie za pomoc strażakom i szpitalom z Podkarpacia”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747035-kurowska-wzywa-dziubke-do-przeprosin-inaczej-pozew
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.