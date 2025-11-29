Skolim zawstydził Tuska! Benzyna za 5,19 zł na stacji gwiazdora disco-polo w Czeremsze. "Tyle osób obiecywało. Proszę bardzo"

  • Polityka
Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej przed ostatnim wyborami parlamentarnymi złożył wiele obietnic, których później nie zrealizował, a wśród nich była słynna o benzynie, która miała kosztować 5,19 zł za litr. To, co nie udało się Tuskowi, przeprowadził… gwiazdor disco-polo Konrad Skolimowski, znany jako Skolim. Zaznaczyć należy jednak, że mowa o jednej stacji benzynowej w Czeremsze należącej do muzyka.

Ile razy słyszałem o benzynie za 5,19. Tyle osób obiecywało. Proszę bardzo, Skolim Król Latino, benzyna za 5,19 zł, stacja w Czeremsze

— powiedział w nagraniu wrzuconym na X Konrad Skolimowski. Na zdjęciach, jakie zamieścił w sieci, widać, że za 5,19 zł za litr sprzedawana jest na jego stacji benzyna bezołowiowa 95.

Okazało się, że przynajmniej w sprawie obniżenia ceny benzyny, gwiazdor muzyki disco-polo ma większą sprawczość od premiera Donalda Tuska.

