Bezczelny atak Gawłowskiego na polityków PiS. Ozdoba zapowiedział podjęcie kroków prawnych! "Nie miałem żadnej korzyści"

Stanisław Gawłowski, senator KO, który został skazany nieprawomocnie na 5 lat więzienia w związku z aferą melioracyjną, postanowił na platformie X zaatakować byłych polityków Suwerennej Polski, a obecnie PiS, za rzekome „rozgrabianie” Funduszu Sprawiedliwości. Europoseł PiS Jacek Ozdoba zapowiedział, że jeśli Gawłowski nie usunie wpisu do godz. 18:30 (zamieścił go o godz. 13:09), to podejmie przeciwko niemu kroki prawne. Polityk KO wpisu nie usunął.

Miliony zł…! Tak ekipa Ziobry z PiS rozgrabiła Fundusz Sprawiedliwości. Odpowiedzą za wszystko

— napisał na platformie X Stanisław Gawłowski, senator KO. Do wpisu Gawłowski dołączył zdjęcie, w którym wymienione zostały ogromne kwoty, które rzekomo politycy ówczesnej Suwerennej Polski mieli „mieć przyznane z Funduszu Sprawiedliwości poza naborami”. Zarzucił np. Jackowi Ozdobie, że miał otrzymać 2,497,000 zł z Funduszu Sprawiedliwości. Ozdoba stanowczo zareagował na rewelacje Gawłowskiego.

Ultimatum Ozdoby

Ma Pan czas do 18:30 (w dniu 29.11.2025r.) na usunięcie postu. W przeciwnym razie podejmę kroki prawne. Żadna złotówka nie została mi przyznana, nie miałem żadnej korzyści. Co więcej przypisywanie jakiejkolwiek kwoty do mnie jest kłamstwem i narusza moje dobra osobiste. Z wyrazami szacunku Jacek Ozdoba

— zaznaczył na platformie X obecny europoseł PiS.

Gawłowski do godz. 18:30 wpisu nie usunął, zatem może się spodziewać podjęcia kroków prawnych przez Jacka Ozdobę.

Podziwiam tupet”

Łapówkarzu, różnica jest taka, że my załatwialiśmy pieniądze dla OSP i szpitali, a Ty według sądu brałeś pod stołem i masz trafić do więzienia. Ale podziwiam tupet

— podkreślił Jan Kanthak, poseł PiS, zwracając uwagę na wyrok Gawłowskiego.

Senator Gawłowski skazany. W sieci zawrzało. „KO tyle głupot opowiada o rozliczeniach PiS, ale wyroki skazujące dostaje sama”

Farsa! Skazany za korupcję Gawłowski zawiesza członkostwo w PO. „Sprawa zostanie wykorzystana do brudnej walki politycznej”

