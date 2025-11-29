Brutalna prywatyzacja służby zdrowia. Szpital w Hrubieszowie polem dla prywatyzacji przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prawdziwym skandalem można nazwać założenia częściowej prywatyzacji Szpitala w Hrubieszowie kierowanego przez Arkadiusza Bratkowskiego wieloletniego działacza PSL, a nadzorowanego przez starostę Józefa Kuropatwę także polityka PSL. O szczegółach rozmawiamy z Tomaszem Zielińskim posłem Prawa i Sprawiedliwości z Zamojszczyzny.
Tomasz Zieliński: Rzeczywiście sprawa jest ogromnie bulwersująca i budzi wiele wątpliwości. Z bardzo lakonicznych dokumentów przedstawionych radnym powiatowym przez Zarząd Powiatu chodzi o częściową prywatyzację Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczonej przez szpital w ramach działalności Przychodni Rejonowej w Hrubieszowie oraz Ośrodka Zdrowia w Teratynie (z prywatyzacji wyłączono drugi Ośrodek Zdrowia w Mirczu). Te wątpliwości po pierwsze wynikają z planów finansowych gdzie określono rentowność hrubieszowskiego POZ. Jak wynika z dokumentów finansowych SP ZOZ w Hrubieszowie, aktualizowanych w listopadzie tego roku, w zakresie lecznictwa szpitalnego na koniec 2025 roku planowana jest strata w wysokości 13 000 000 złotych. Co ciekawe z tego samego dokumentu wynika, że Podstawowa Opieka Zdrowotna na koniec roku ma przynieść zysk w wysokości 1 950 000 zł! Proszę mi pokazać szpital, który w tak ciężkiej sytuacji finansowej pozbywa się POZ przynoszącej kolosalne zyski.
Kolejne znaki zapytania pojawiają się wraz ze sposobem prywatyzacji przyjętej przez dyrekcję szpitala oraz wyboru firmy, która ma przejąć podstawową opiekę zdrowotną.
Po pierwsze postanowiono to zrobić w trybie bezprzetargowym, bez konkursu i bez wymaganej pełnej transparentności. Podmiotem wybranym przez dyrektora szpitala jest Spółka z o.o. „Dobre Zdrowie”, która co ciekawe została założona 7 października 2025 roku z kapitałem zakładowym 50 000 zł. Istnieje bardzo poważne prawdopodobieństwo, że spółka ta została utworzona tylko po to aby przejąć, tą dochodową podstawową opiekę zdrowotną w powiecie hrubieszowskim. Zaznaczam, że dochodową, ponieważ z transakcji wyłączono nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, która jest droga w utrzymaniu, a związane jest to z koniecznością zatrudnienia większego personelu. Tę opiekę w dalszym ciągu ma świadczyć szpital. Czyli to co niesie za sobą większe koszty pozostawiono szpitalowi, a co przynosi realny zysk zaplanowano przekazać prywatnej firmie.
Pytanie jakie się nasuwa to co dalej. Czy ta prywatyzacja jest już przesądzona? Przypomnijmy, że szpitalem hrubieszowskim kieruje polityk PSL Arkadiusz Bratkowski, radny tego ugrupowania w sejmiku województwa lubelskiego, a starostą jest Józef Kuropatwa także z PSL.
To co się teraz dzieje w Hrubieszowie obnaża polityków koalicji rządzącej w jaki sposób chcą prywatyzować samorządową służbę zdrowia. Od wielu miesięcy mówią o restrukturyzacji szpitali powiatowych, a widzimy jak to naprawdę wygląda. W opiece zdrowotnej są ogromne pieniądze przekazywane przez NFZ, kto się interesuje tematem wie, że są komórki przynoszące duże zyski szpitalom. W tym przypadku jeżeli dojdzie do przekazania części POZ podmiotowi prywatnemu to w krótkiej perspektywie może nastąpić likwidacja szpitala prowadzonego przez samorząd ponieważ w kontekście rachunkowym będzie on generował coraz większe straty.
Ale jest także światło w tunelu, ponieważ sesja rady powiatu w tej sprawie miała odbyć 27 listopada, a dzięki zaangażowaniu mediów niezależnych, w tym Telewizji wPolsce24, udało się sprawę nagłośnić, sesja została przerwana do 3 grudnia czyli decyzja nie została jeszcze podjęta. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości rodzące podejrzenie popełnienia przestępstwa wspólnie z Dariuszem Gałeckim radnym rady powiatu złożyłem zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz do Prokuratury Okręgowej w Zamościu o zbadanie tej sprawy.
