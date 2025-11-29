Prezydent Karol Nawrocki nie zdecydował się odznaczyć wytypowanych przez koordynatora służb Tomasza Siemoniaka funkcjonariuszy. „Nie mam wątpliwości, że za zwalczaniem służb przez Pałac Prezydencki stoją wpływy Macierewicza” - stwierdził Marcin Kierwiński, uderzając w głowę państwa. „Służbami kieruje rząd” - przypomniał Kierwińskiemu w odpowiedzi szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Dlaczego prezydent nie zdecydował się odznaczyć wspomnianych funkcjonariuszy służb? Jak ujawnił rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, prezydent chciał spotkać z szefami służb, także po to, by porozmawiać m.in. o osobach, którym miał przyznać odznaczenia. Skąd wzięło się zainteresowanie prezydenta życiorysami funkcjonariuszy? Jak ujawnia prezydencki rzecznik niektórzy „byli zaangażowani w działania przeciwko obywatelskiemu kandydatowi na urząd Prezydenta RP”, czyli w działania antydemokratyczne. Taka argumentacja nie przekonała jednak Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA.
Nie mam wątpliwości, że za zwalczaniem służb przez Pałac Prezydencki stoją wpływy Macierewicza. BBN puchnie bowiem od jego ludzi. A to oznacza niszczenie wywiadu i kontrwywiadu w obliczu rosyjskiej agresji. Przerabialiśmy to już nie raz…
— uderzył w środowisko prezydenta Marcin Kierwiński.
Riposta prof. Cenckiewicza
Szef MSWiA doczekał się riposty ze strony prof. Sławomira Cenckiewicza, szefa BBN.
Chciałbym panie ministrze Marcinie Kierwiński, aby BBN miał wpływ lub współkierował wywiadem i kontrwywiadem. Tak myślałem, że Pan się nie orientuje w przepisach. Służbami kieruje rząd
— zaznaczył prof. Sławomir Cenckiewicz.
W każdym razie gdyby tak było, to pewien jegomość w czapce Aurora od imprez w Kadynach, Krakowie, Zakopanem czy Wieliczce z Rosjanami, co był na Łubiance z przyjacielską wizytą i szkodliwej dla Polski umowy z FSB z 2013 r., nie pracowałby dziś w tajnych służbach
— dodał.
