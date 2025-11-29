Kierwiński uderzył w prezydenta. Prof. Cenckiewicza ripostuje: Nie orientuje się Pan w przepisach. Służbami kieruje rząd, a nie BBN

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/PAP/Radek Pietruszka/X
autor: Fratria/PAP/Radek Pietruszka/X

Prezydent Karol Nawrocki nie zdecydował się odznaczyć wytypowanych przez koordynatora służb Tomasza Siemoniaka funkcjonariuszy. „Nie mam wątpliwości, że za zwalczaniem służb przez Pałac Prezydencki stoją wpływy Macierewicza” - stwierdził Marcin Kierwiński, uderzając w głowę państwa. „Służbami kieruje rząd” - przypomniał Kierwińskiemu w odpowiedzi szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Dlaczego prezydent nie zdecydował się odznaczyć wspomnianych funkcjonariuszy służb? Jak ujawnił rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, prezydent chciał spotkać z szefami służb, także po to, by porozmawiać m.in. o osobach, którym miał przyznać odznaczenia. Skąd wzięło się zainteresowanie prezydenta życiorysami funkcjonariuszy? Jak ujawnia prezydencki rzecznik niektórzy „byli zaangażowani w działania przeciwko obywatelskiemu kandydatowi na urząd Prezydenta RP”, czyli w działania antydemokratyczne. Taka argumentacja nie przekonała jednak Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA.

Nie mam wątpliwości, że za zwalczaniem służb przez Pałac Prezydencki stoją wpływy Macierewicza. BBN puchnie bowiem od jego ludzi. A to oznacza niszczenie wywiadu i kontrwywiadu w obliczu rosyjskiej agresji. Przerabialiśmy to już nie raz…

— uderzył w środowisko prezydenta Marcin Kierwiński.

Riposta prof. Cenckiewicza

Szef MSWiA doczekał się riposty ze strony prof. Sławomira Cenckiewicza, szefa BBN.

Chciałbym panie ministrze Marcinie Kierwiński, aby BBN miał wpływ lub współkierował wywiadem i kontrwywiadem. Tak myślałem, że Pan się nie orientuje w przepisach. Służbami kieruje rząd

— zaznaczył prof. Sławomir Cenckiewicz.

W każdym razie gdyby tak było, to pewien jegomość w czapce Aurora od imprez w Kadynach, Krakowie, Zakopanem czy Wieliczce z Rosjanami, co był na Łubiance z przyjacielską wizytą i szkodliwej dla Polski umowy z FSB z 2013 r., nie pracowałby dziś w tajnych służbach

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Leśkiewicz ujawnił powody braku decyzji ws. odznaczeń. Tusk się plącze, Dobrzyński w szale. Żaryn: Mocne oświadczenie, niepokojący wątek

Siemoniak atakuje prezydenta ws. nominacji oficerskich. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada: „Pan prezydent chce mieć pełną wiedzę”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych