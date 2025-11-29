Prezydent Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury przygotował szereg inicjatyw ustawodawczych. Nie są one jednak rozpatrywane przez Sejm. „Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też” - podkreśliła głowa państwa we wpisie na platformie X.
Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni
— zaznaczył we wpisie na X prezydent Karol Nawrocki.
Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też
— dodał.
„Marszałkowskie weto”
Czy teraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty będzie używał wymyślonego przez siebie „marszałkowskiego weta”, które nie istnieje w polskim systemie prawnym? Głowa państwa wczoraj zaapelowała do marszałka i wszystkich parlamentarzystów, by merytorycznie debatować nad przygotowanymi przez niego projektami. Na razie jednak nie są one rozpatrywane przez Sejm.
Adam Stankiewicz/X
