Prezydent Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury przygotował szereg inicjatyw ustawodawczych. Nie są one jednak rozpatrywane przez Sejm. „Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też” - podkreśliła głowa państwa we wpisie na platformie X.

Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni

— zaznaczył we wpisie na X prezydent Karol Nawrocki.

Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też

— dodał.

Marszałkowskie weto”

Czy teraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty będzie używał wymyślonego przez siebie „marszałkowskiego weta”, które nie istnieje w polskim systemie prawnym? Głowa państwa wczoraj zaapelowała do marszałka i wszystkich parlamentarzystów, by merytorycznie debatować nad przygotowanymi przez niego projektami. Na razie jednak nie są one rozpatrywane przez Sejm.

