Panie Arkadiusz Myrcha, ciężkie bęcki panie Arkadiusz Myrcha po upadku z orbity i zderzeniu wycacanej twarzyczki z twardą rzeczywistością” - napisało na X Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, udostępniając tekst portalu wPolityce.pl na temat bulwersującego procederu obniżania wynagrodzeń pracownikom sądów.

Panie Arkadiusz Myrcha, ciężkie bęcki panie Arkadiusz Myrcha po upadku z orbity i zderzeniu wycacanej twarzyczki z twardą rzeczywistością

— wskazało Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.

Pracownikom sądów obecna władza zabrała środki na dostosowanie wynagrodzeń do realnych kosztów życia

— dodało.

Powiedz Pan urzędnikom sądowym, kuratorom sądowym, asystentom sędziów i specjalistom Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych, że rośnie PKB, a 🇵🇱 gospodarka notuje same sukcesy

— napisało.

Pana urzędowym optymizmem z pewnością zapłacą za rosnące koszty utrzymania. Tymczasem nikomu niepotrzebne komisje kodyfikacyjne generują koszty, liczone w milionach złotych

— zaznaczyło.

Przeciwko decyzjom władzy protestuje nawet Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, której członkiem był wasz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

— podsumowało Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski.

Obniżenie pensji

Przypominamy, że sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do budżetu państwa na 2026 rok, która zakłada zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o około 95 mln złotych.

Decyzja ta wywołała w sieci lawinę oburzenia pracowników sądów, którzy czują się oszukani przez kierownictwo resortu sprawiedliwości.

