„Panie Arkadiusz Myrcha, ciężkie bęcki panie Arkadiusz Myrcha po upadku z orbity i zderzeniu wycacanej twarzyczki z twardą rzeczywistością” - napisało na X Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, udostępniając tekst portalu wPolityce.pl na temat bulwersującego procederu obniżania wynagrodzeń pracownikom sądów.
CZYTAJ TAKŻE: „Sekretariaty polskich sądów zapłonęły”. Ekipa Tuska zabrała pracownikom prawie 95 mln zł! Kanonada pod adresem Myrchy
Panie Arkadiusz Myrcha, ciężkie bęcki panie Arkadiusz Myrcha po upadku z orbity i zderzeniu wycacanej twarzyczki z twardą rzeczywistością
— wskazało Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Pracownikom sądów obecna władza zabrała środki na dostosowanie wynagrodzeń do realnych kosztów życia
— dodało.
Powiedz Pan urzędnikom sądowym, kuratorom sądowym, asystentom sędziów i specjalistom Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych, że rośnie PKB, a 🇵🇱 gospodarka notuje same sukcesy
— napisało.
Pana urzędowym optymizmem z pewnością zapłacą za rosnące koszty utrzymania. Tymczasem nikomu niepotrzebne komisje kodyfikacyjne generują koszty, liczone w milionach złotych
— zaznaczyło.
Przeciwko decyzjom władzy protestuje nawet Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, której członkiem był wasz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
— podsumowało Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski.
Obniżenie pensji
Przypominamy, że sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do budżetu państwa na 2026 rok, która zakłada zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o około 95 mln złotych.
Decyzja ta wywołała w sieci lawinę oburzenia pracowników sądów, którzy czują się oszukani przez kierownictwo resortu sprawiedliwości.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747026-prawnicy-dla-polski-zazartowali-z-myrchy-ciezkie-becki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.