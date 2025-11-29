Opolski radny Prawa i Sprawiedliwości ujawnia szokujące dane dotyczące finansowania organizacji proniemieckich i ich powiązań z władzami samorządowymi. Wymienia dwie fundacje, które wyróżniają się tu w sposób szczególny. „We władzach obu zasiadają przedstawiciele mniejszości niemieckiej, którzy jednocześnie zasiadają we władzach samorządu województwa opolskiego. To przewodniczący sejmiku Rafał Bartek (lider mniejszości niemieckiej), wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, a także były poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Wojciech Komarzyński.
Galopująca germanizacja
Po to właśnie jest rząd Donalda Tuska, aby politykę germanizacji wdrażać, mamy z tym problem także na Opolszczyźnie. Tu nie chodzi jedynie o niemieckie tablice z nazwani miejscowości, ale także o nieprawdopodobne transfery finansowe i zawłaszczanie władzy
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 radny Sejmiku Województwa Opolskiego Wojciech Komarzyński, który opisał następnie sposób finansowania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Opolszczyźnie.
To jest jeden z tych pomiotów, który otrzymuje od wielu lat gigantyczne dotacje i granty z samorządu województwa opolskiego. Podobnie jest z Fundacją Rozwoju Śląska i dziesiątkami mniejszych, które kultywują niemieckie tradycje na co dostają ogromne pieniądze
— oświadczył gość wPolsce24 podkreślając, że tylko te dwie wymienione organizacje otrzymały na przestrzeni ostatni lat blisko 3 mln zł.
We władzach obu fundacji zasiadają przedstawiciele mniejszości niemieckiej, którzy jednocześnie zasiadają we władzach samorządu województwa opolskiego. Jest to przewodniczący sejmiku Rafał Bartek (lider mniejszości niemieckiej), wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura a także były poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Co więcej, Rafał Bartek na tych fundacjach, które są hojnie dotowane przez samorząd jeszcze nie mało zarabia
— ujawnia opolski radny Prawa i Sprawiedliwości.
Czas powiedzieć: tego dość
Radny Wojciech Komarzyński opowiedział o tym, co dzieje się na Opolszczyźnie nie tylko na antenie Telewizji wPolsce24, ale swoimi spostrzeżeniami podzielił się także w mediach społecznościowych.
W kajdankach zespolonych o 6:00 rano wyprowadzano by już ludzi. Jestem tego pewien, gdyby to, o czym za chwilkę powiem, dotyczyło ludzi Prawa i Sprawiedliwości
— powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Wojciech Komarzyński, radny Sejmiku Województwa Opolskiego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Prowadząc kolejną kontrolę w urzędzie marszałkowskim województwa opolskiego poprosiłem o dwa zupełnie losowe projekty. W pierwszym z projektów zarząd województwa opolskiego przyznał dotacje Towarzystwu Społeczno-kulturalnemu Niemców na Opolszczyźnie. W głosowaniu na przyznaniem dotacji, jak wynika z załączonej uchwały, brała udział pani wicemarszałek Zuzanna Donat Kasiura. Ta sama, która zasiada w zarządzie podmiotu, który otrzymał tę dotację. To jest coś tak nieprawdopodobnego, że przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy na to spoglądałem
— ujawnia opolski radny.
Co więcej, ta organizacja na przestrzeni ostatnich lat wraz z inną, również niemiecką, otrzymała około 3 milionów złotych z budżetu samorządu województwa polskiego. To tak, gdybyście państwo pytali, gdzie idą wasze ciężko zarobione pieniądze. Co więcej, sama dotacja została przyznana na biesiadę, a kiedy poprosiłem o faktury, otrzymałem informację, że Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego nie jest w posiadaniu dokumentacji księgowej do zadań zgodnie z regulaminem rozliczania dotacji, który zakłada, że do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów merytorycznych i finansowych, dotyczących zrealizowanego zadania. Dokładnie tak rozliczają projekty i dotacje bez wzglądu do faktur
— stwierdził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Kolejny projekt dotyczy dotacji na stworzenie dwóch artykułów na portalu internetowym. Otrzymuje je stowarzyszenie „Tak dla samorządności”. Sprawdzamy, kto zatem stoi za stowarzyszeniem „Tak dla samorządności”. I tu zero zdziwienia, radny Platformy Obywatelskiej zatrudniony w jednostce podległej samorządowi województwa opolskiego. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ te dwie publikacje mają ukazać się na portalu, który od długiego już czasu zajmuje się regularną walką z opozycją i bardzo prymitywnymi felietonami. Do złudzenia przypomina to sytuację, o której informowałem w ubiegłym roku, a dotyczyła finansowania stowarzyszenia „Pozytywni”, gdzie całe towarzystwo Platformy Obywatelskiej było skupione wokół tego stowarzyszenia. Dziś prezes jest wiceburmistrzem jednego z miast rządzonych przez Platformę. Skarbnik Platformy organizował oczywiście odpłatnie prowiant, kanapki, wycieczki rowerowe, 40 000 zł na to, aby promować potencjalnych kandydatów w przyszłych wyborach. Na czele pani wojewoda, samo stowarzyszenie nie kryło się z tym, że organizuje kampanię, że organizuje spotkania wspólnie z Platformą Obywatelską
— powiedział radny PiS.
Reasumując, samorząd województwa polskiego dysponuje budżetem wynoszącym ponad miliard złotych rocznie. O cokolwiek by człowiek nie poprosił, którejkolwiek by materii nie zaczął badać, spotyka się z czymś wyjątkowo paskudnym, z takim bezczelnym wykorzystywaniem środków publicznych do celów własnych swoich środowisk, swoich znajomych, bliskich. Czas chyba powiedzieć: tego dość
— podsumował radny Komarzyński.
„Niemiecka buta na pełnej”
Do sprawy odniósł się były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura przyznaje dotacje dla stowarzyszenia, w którym jest członkiem zarządu. Tusk i neoprokuratura tego nie ruszają, bo pani reprezentuje mniejszość niemiecką. Niemiecka buta na pełnej
— skomentował sprawę w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Woś.
