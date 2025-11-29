Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych serię wpisów, w których straszy prezydentem Karolem Nawrockim. Przy pomocy manipulacji próbuje przekonywać, że prezydenckie weta wobec szkodliwych projektów ustaw, w istocie mają być działaniami skierowanymi przeciwko Polakom. Warto przy tym zauważyć, że kiedy KO ubolewa nad tym, że niektóre ustawy koalicji 13 grudnia są blokowane, cały czas nie wyjęto z sejmowej zamrażarki ani jednego prezydenckiego projektu, chociaż było ich aż 13. Kto w istocie prowadzi więc legislacyjną obstrukcję?
Formacja Donalda Tuska próbowała manipulować sprawą wet prezydenta, które padły z uwagi na szkodliwe dla Polski rozwiązania, próbując przedstawiać je jako rzekomo niezbędne.
Mówiliśmy, przestrzegaliśmy, alarmowaliśmy… Teraz cała Polska będzie użerać się z prezydentem chaosu przez pięć długich lat
— pisała.
Swoim wetem Karol Nawrocki odebrał polskim rolnikom możliwość przygotowania się do elektronicznej ewidencji zabiegów z użyciem środków ochrony roślin
— straszyła KO.
Swoim wetem Karol Nawrocki odebrał gwarancję ciągłości dostaw gazu
— grzmiała.
Problem polega na tym, że ustawa ta została zablokowania przez prezydenta, ponieważ w istocie stanowi ona zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.
KO zamieściła także podobne wpisy dotyczące innych weta prezydenta Karola Nawrockiego.
Dziennikarz Krzysztof Stanowski zadrwił szczególnie z jednego zarzutu Koalicji Obywatelskiej, która ubolewała, że „swoim wetem Karol Nawrocki odebrał możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne”
No to teraz już na pewno „impiczment”.
— zażartował twórca Kanału Zero.
Przy okazji KO poinformowała u otworzeniu strony internetowej poświęconej wetom prezydenta Karola Nawrockiego pod nazwą: „wetomat.pl”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent tylko wetuje? Ekipa Tuska publikuje spot i dostaje rykoszetem! „100 konkretów w sto dni? Bo jeśli nie to hej! Ktoś z Was drwi!”
Powody prezydenta
Warto przypomnieć, ze prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że korzysta z prawa weta nie po to, aby szkodzi rządowi, ale kiedy wymaga tego interes Polaków.
Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Sprzeciw wobec 2 ustaw! Prezydent publikuje nagranie: Korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli
Absurdalna narracja
Cała narracja o byciu „wetomatem” jest o tyle absurdalna, że prezydent Karol Nawrocki zdecydowaną większość ustaw koalicji 13 grudnia podpisał - 87 podpisanych, 13 zawetowanych. Tymczasem koalicja skutecznie blokuje inicjatywy ustawodawcze zgłaszane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego więc robi zarzut z wet, skoro sama nie wykazuje, chociaż najmniejszej woli współpracy?
Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP pojawiło się stanowisko ws. zapowiadanego przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego procesu mrożenia prezydenckich ustaw.
W orędziu inauguracyjnym szóstego sierpnia Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej, Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Tę wizję Prezydent realizuje każdego dnia, między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych. W projektach przygotowanych w Kancelarii Prezydenta znajdują się regulacje przyspieszające rozwój państwa, wzmacniające rodzinę, chroniące polskie rolnictwo oraz wspierające ratowanie służby zdrowia. Składane inicjatywy są często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków
— wskazano.
Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach. Rządzący krytykują stosowanie weta przez Prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym „wetem” objęli sto procent jego projektów
— dodano.
Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej. Złożone w pierwszych dniach prezydentury inicjatywy pozostają w Sejmie od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo
— podkreślono.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent apeluje do Czarzastego ws. sejmowej „zamrażarki”. Jest komunikat KPRP: Utrudnianie wdrażania potrzebnych zmian
To prezydent oferował współpracę
Rządzący próbują robić zarzut z tego, że prezydent Karol Nawrocki korzysta ze swojego konstytucyjnego prawa do weta. W istocie jednak głowa państwa podpisała większość ustaw i wielokrotnie apelowała o to, aby włączyć jego kancelarią w pracę nad ustawami, co pozwoliłoby na wytwarzanie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron.
Rządzący nic sobie z tego jednak nie robią i dalej chcą iść „na rympał”, by potem móc załamywać ręce nad tym, że prezydent blokuje ich szkodliwe pomysły.
A skoro już wymagają owocnej współpracy, to może sami powinni zacząć procedować prezydenckie projekty? Dotychczas nie znaleźli na nie czasu, a patrząc na deklarację marszałka Sejmu, nie zamierzają nic w tej sprawie zmieniać.
Adrian Siwek/prezydent.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747023-partia-tuska-straszy-prezydentem-i-znowu-nadaje-o-wetomacie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.