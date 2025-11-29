Politycy obozu Donalda Tuska oraz jego zwolennicy nasilają ataki na prezydenta Karola Nawrockiego, próbując go zdyskredytować przy pomocy wielu kłamstw. „Myślę, że tego rodzaju zjawisko musi być przekłute masowymi protestami, które będą stacjonowały pod TVN-em, Onetem, „Gazetą Wyborczą”, a przede wszystkim przed Kancelarią Premiera Donalda Tuska i pod jego domem, tam, gdzie on mieszka” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Andrzej Nowak prezydencki doradca.
Przed Belwederem odbywała się dziś wulgarna manifestacja zwolenników rządu Donalda Tuska, której celem był atak na prezydenta Karola Nawrockiego. Nie jest to jednak początek kampanii wymierzonej w głowę państwa polskiego.
Od 2005 roku trwa ta sama kampania hejtu i nienawiści budowana przez człowieka, który przegrał wybory. Od tamtej pory on wie, że na pewno nie wygra demokratycznie żadnych wyborów prezydenckich w Polsce. Ta kampania, która była kierowana przeciwko śp. Lechowi Kaczyńskiemu, jako prezydentowi RP, później przeciwko Andrzejowi Dudzie jako prezydentowi i jest kontynuowana obecnie ze wzmożoną siłą. Siła jest może jeszcze większa, ale to jest ten sam proces i myślę, że pora chyba obudzić się i zorganizować wielkie masowe protesty przeciwko kłamstwu, bo podstawą tej kampanii, która trwa już 20 lat jest kłamstwo
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Andrzej Nowak.
CZYTAJ TAKŻE: Protest ze Szczepkowską. Cała plejada hejterów i nagi diabeł na tronie. Aktorka o prezydencie: Osłabił Służbę Bezpieczeństwa
To musi być przekłute masowymi protestami pod domem Tuska
Politycy obozu rządzącego rozpętali w internecie nagonkę na prezydenta Nawrockiego, który nie zgadza się na rolę posłusznego wykonawcy najbardziej niedorzecznych i szkodliwych posłów koalicji 13 grudnia.
Donald Tusk w każdym poście, w którym wzywa do nienawiści, mówi, że wzywa do jedności. Tego rodzaju zakłamanie, wspierane przez bardzo potężne media, zwłaszcza te, które mają swój kapitał w Niemczech, jest zjawiskiem pozwalającym żyć w bańce czytelnikom Onetu, czy Gazety Wyborczej. Żyjąc tą nienawiścią, wzywają jednocześnie do jedności i mówią, że trzeba tylko wyeliminować 10 mln 600 tys. współobywateli, którzy inaczej zagłosowali, bo nie chce tu cytować określeń przytoczonych przez Joannę Szczepkowską
— podkreśla profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN w Warszawie.
Myślę, że tego rodzaju zjawisko musi być przekłute masowymi protestami, które będą stacjonowały pod TVN-em, Onetem, Gazetą Wyborczą i przede wszystkim pod kancelarią premiera Donalda Tuska i pod jego domem, tam, gdzie on mieszka. Trzeba mu uświadomić, że to kłamstwo nie może trwać w nieskończoność
— akcentuje społeczny doradca prezydenta RP. Prof. Nowak nie ma wątpliwości, że akcja zohydzania prezydenta nabiera na sile, ponieważ do tej pory nie dała rządzącym spodziewanych efektów.
To trwa od początku kampanii i jest wyjątkowo podłe, bo uderza także w rodzinę prezydenta. Widzimy, że ta kampania nasila się także dlatego, że jest bezskuteczna, bo odbija się jak od skały, od autorytetu, który już zdobył prezydent Karol Nawrocki. Odbija się od sympatii, którą zdobył on i jego małżonka wśród Polaków
— podsumowuje prof. Andrzej Nowak, odznaczony Orderem Orła Białego, najstarszym i najważniejszym odznaczeniem państwowym, przyznawany za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.
CZYTAJ TAKŻE:
— Żartobliwa szpila prezydenta: Oddam swoje lajki Donaldowi Tuskowi. Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby, żeby zjeść pizzę
— 100 dni prezydenta Nawrockiego! Politycy i wyborcy podsumowują: „Jasny kurs - suwerenna, bezpieczna Polska”; „Intensywne i konkretne”
— Prezydent tylko wetuje? Ekipa Tuska publikuje spot i dostaje rykoszetem! „100 konkretów w sto dni? Bo jeśli nie to hej! Ktoś z Was drwi!”
— Ależ riposta! Prezydent Nawrocki odpowiada na pięć zasad Tuska… Pięcioma Prawdami Polaków. „Warto albo słuchać, albo milczeć”
Robert Knap
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747018-profnowak-potrzebne-sa-wielkie-protesty-przeciwko-klamstwu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.