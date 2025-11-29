Prezydenccy ministrowie, dziennikarze i politycy żegnają wybitnego publicystę Piotra Wierzbickiego, który zmarł wczoraj rano. „Wszystkim dał nam naprawdę wiele - ‘dointekektuakizował’ prawicę, widział jednocześnie zagrożenia rosyjskie i szaleństwo zachodniej lewicy, pierwszy demaskował zło michnikowszczyzny, no i stworzył prawicową gazetę” - napisał szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz, wspominając zmarłego założyciela i byłego redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”. 5 listopada Piotr Wierzbicki skończył 90 lat. „Nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt” - napisał w liście z okazji rocznicy urodzin wybitnego publicysty prezydent Karol Nawrocki.
Piotr Wierzbicki, opozycjonista czasów PRL, wybitny publicysta, eseista, pisarz, krytyk muzyczny odszedł wczoraj w wieku 90 lat. O śmierci poinformowała w rozmowie z portalem wPolityce.pl jego rodzina. Jeszcze 14 października udzielił naszemu portalowi poruszającego wywiadu.
„Był i pozostał wyjątkowy”
Po śmierci Piotra Wierzbickiego publicystę żegnają m.in. na portalu X czy Facebooku politycy, otoczenie prezydenta i dziennikarze
Odszedł Piotr Wierzbicki, wybitny publicysta, pisarz, krytyk muzyczny i eseista, zasłużony działacz opozycji demokratycznej w PRL. Internowany w stanie wojennym, publikował poza cenzurą. Założyciel „Gazety Polskiej” i jej długoletni redaktor. 5 listopada 2025 roku, z okazji 90. rocznicy Jego urodzin, Prezydent RP Karol Nawrocki napisał do Jubilata w okolicznościowym liście: „Niech (…) stale towarzyszy Panu satysfakcja należna człowiekowi pióra, który przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt”
— przypomniała KPRP.
Smutek, bo był Piotr Wierzbicki - Wielki! Poznałem go chyba w 1991 r. przez Wojciecha Ziembińskiego na spotkaniu w Sadach Żoliborskich. Był zbyt mądry, powiedziałbym, że nawet „ostentacyjnie mądry”, bym ja 20-latek mógłbym z nim w ogóle rozmawiać po partnersku. To postrzeganie p. Piotra pozostało mi na zawsze. Może dlatego, że wydawał mi sie zawsze stary w dobrym znaczeniu tego określenia, i zawsze kiedy go widziałem onieśmielał mnie swoją inteligencją i jednoznacznością sądów, jakby nie przejmował się tym, co kto pomyśli, jakby wiedział, że góruje nad towarzystwem. Był mądry ponad miarę - miał pamięć, poczucie estetyki, znajomość dźwięku i muzyki, psychologiczne zrozumienie ludzi, ich motywacji… A poza tym wszystkim dał nam naprawdę wiele - „dointekektuakizował” prawicę, widział jednocześnie zagrożenia rosyjskie i szaleństwo zachodniej lewicy, pierwszy demaskował zło michnikowszczyzny, no i stworzył prawicową gazetę - wpierw Nowy Świat a później Gazetę Polską, przez co zrobił z nas - obywateli drugiej kategorii w okrągłostołowej III RP - ludzi z wizją, „uczesanych” w idee, projekty i ambicje. A poza tym pisał książki. I choć mylił się czasem, to był i pozostał wyjątkowy, nie tylko pisząc o muzyce… Dziękuję Mistrzu! + Piotr Wierzbicki
— wspominał prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
Odszedł Piotr Wierzbicki - wybitny publicysta, eseista, który o polskiej polityce i kulturze pisał z niezwykłą przenikliwością. Stanowczo rozprawiał się ze służalczością niektórych wobec czerwonego reżimu w „Traktacie o gnidach” i z późniejszym kłamstwem założycielskim postkomuny. Chciał prawdy, lustracji i jednoznaczności. Rozbrajał manipulacje i trafnie przewidywał zgubne skutki poddańczych decyzji. W 1993 roku założył „Gazetę Polską” i przez 12 lat, jako jej redaktor naczelny, tworzył przestrzeń wolnego słowa, stanowiąc przeciwwagę dla salonu michnikowszczyzny. Fakt usunięcia go z redakcji i sposób, w jaki tego dokonano, do dziś budzi rozgoryczenie i niesmak… Jest autorem wielu wspaniałych książek. O Polsce, polityce, ale także o muzyce… Nikt dotąd nie pisał o dziełach Fryderyka Chopina tak, jak on. Ostatniego wywiadu udzielił przed miesiącem portalowi wPolityce.pl. Miałam wielki zaszczyt go przeprowadzić. Zostawił w nim ważne przesłanie: „Gdy mieliśmy wstępować do Unii, mogło nam grozić to i owo. Teraz są całe grupy polityków, które po prostu sobie życzą, żeby Polski nie było. Musimy zabiegać o to, żeby Polska istniała. Taka, jakiej sobie życzymy, jako odrębne państwo z naszą tradycją”. Cześć Jego pamięci! Niech Pan Bóg okaże Mu swoje Miłosierdzie
— napisała na Facebooku Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.
Zmarł Piotr Wierzbicki, twórca Gazety Polskiej w jej kształcie po 1993 roku. Są ludzie jakby stworzeni do spełnienia ważnej roli w pewnych okresach, w pewnych krótkich momentach. Dla polskiej prawicy odegrał on tę role cztery razy. Wpierw publikując około 1978 roku „Traktat o gnidach” i wywołujac wokół jego przesłania spór z Adamem Michnikiem. Potem w 1985 r gdy napisał „Myśli staroświeckiego Polaka” - ważny manifest ideowy konserwatysty, dalej w 1989 roku gdy wsparł Jarosława Kaczyńskiego w walce o Tygodnik Solidarność i wreszcie w 1993 r. gdy stworzył „Gazetę Polską”. Potem nie rozumiałem jego wyborów. Ale nigdy nie przestałem go szanować. Wielu mu zawdzięczam w moim rozwoju myślenia o polskiej polityce. Niech odpoczywa w spokoju. Dziękuję, Panie,Piotrze za to wszystko!
— podkreślił Piotr Semka, publicysta „Do Rzeczy”.
Zmarł Piotr Wierzbicki, dziennikarz, pisarz, patriota; niech mu ziemia polska lekką będzie, niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen
— napisała Teresa Bochwic, była wiceprzewodnicząca KRRiT.
W wieku 90 lat zmarł Piotr Wierzbicki. Założyciel „Gazety Polskiej”, autor „Traktatu o gnidach” i „Myśli staroświeckiego Polaka”, które formowały pokolenie młodych konserwatystów w latach 80. i 90., w tym mnie
— pożegnał publicystę poseł Jarosław Sellin.
Zmarł Piotr Wierzbicki, bardzo istotna postać polskiej prawicy aż do wczesnych lat 2000. Twórca „Gazety Polskiej”, której bezkompromisowe a zarazem rozsądne oblicze odmienił później Tomasz Sakiewicz
— napisał Stefan Sękowski, politolog i publicysta.
