„Polska jest ważnym sojusznikiem NATO i pewnie będą w najbliższym czasie powstawać różne warianty natury militarnej, wojskowej, w których rola Polski ze względu na położenie geopolityczne będzie ważna. Co najważniejsze, nic o nas bez nas. […] Pan prezydent w ramach swoich kompetencji, relacji będzie robił wszystko, aby polski głos był słyszany” - powiedział w programie „Cogito u Raczyńskiej” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Co kształtuje bezpieczeństwo Polski, stabilność naszego regionu i miejsce Warszawy w zmieniającej się Europie? Wojna na Ukrainie, rosyjskie gry dyplomatyczne podszyte dezinformacją, redefinicja relacji transatlantyckich, a także rola prezydenta doktora Karola Nawrockiego w budowaniu nowej kultury państwowej. To tematy, które omówił w programie „Cogito u Raczyńskiej” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Na pewno od samego początku tej wojny państwa Zachodu patrzyły na sytuację w różny sposób. Mamy de facto 2022 roku kolejne etapy tej wojny i na kolejnych etapach też sposób patrzenia innych państw wynika z ich historii, tradycji, z tego, jakie miały relacje z Rosją, jakie miały relacje z Ukrainą. Ale dziś ważne jest to, żeby polski głos w innych państwach był słyszalny
— zaznaczył Paweł Szefernaker.
Prezydent Karol Nawrocki za każdym razem przedstawia polską perspektywę. Mamy wyjątkowe doświadczenie historyczne z naszym wschodnim sąsiadem, z Rosją. Wiemy, jak należy patrzeć na działania Rosji. Mamy doświadczenie, którego nie mają inne państwa. I wielokrotnie pan prezydent w rozmowach czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy z szefem NATO, czy z innymi liderami, którzy podejmują decyzje dotyczące strategii negocjacji z Rosją, podnosił temat polskiego punktu widzenia
— wskazał szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Doświadczenie historyczne Polski
Przypomniał, że „pan prezydent w ostatnim czasie także wypowiadał się w ten sposób, że polski punkt widzenia musi być brany pod uwagę, ponieważ nasze doświadczenie historyczne jest unikatowe”.
Jeżeli chcemy szykować się do tego, aby za pewien czas w naszej części Europy był pełen pokój, to on musi być wypracowany w poczuciu właśnie tego doświadczenia Polski. Inne państwa nie znają tak dobrze Rosji jak Polska. Nasi politycy, w tym przede wszystkim Prezydent Rzeczpospolitej powinien być właśnie przykładem tego, jak państwa Zachodu powinny reagować na niektóre zapowiedzi Rosji. To dotyczy całej części naszej Europy
— mówił.
28-punktowy plan już bardzo mocno się zmienia. Także na pewno potrzebna jest determinacja Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa do tego, żeby zakończyć tę wojnę. Tylko on jest w stanie wymusić plan pokojowy. Myślę, że dla nas ważne jest, żeby to był taki plan, który będzie uwzględniał to doświadczenie historyczne, geopolityczne, regionalne, jakie mamy
— zastrzegł Paweł Szefernaker.
„Co najważniejsze, nic o nas bez nas”
Wskazał, że „na pewno dezinformacja to jest to, na co powinniśmy być dzisiaj niezwykle wyczuleni i pamiętać o tym, że to jest w XXI wieku bardzo mocny element wojny hybrydowej”.
Tylko społeczeństwa odporne na tego typu dezinformacje, które pojawiają się od paru lat w związku także z wojną na Ukrainie, są w stanie odeprzeć te ataki
— powiedział szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Polska od pierwszego dnia wojny na Ukrainie jest niezwykle ważnym partnerem i dzięki Polsce te działania, które były możliwe do podjęcia, zostały podjęte. Ukraina o tym musi pamiętać, ale również Polska jest ważnym sojusznikiem NATO i pewnie będą w najbliższym czasie powstawać różne warianty natury militarnej, wojskowej, w których rola Polski ze względu na położenie geopolityczne będzie ważna
— wskazał.
Co najważniejsze, nic o nas bez nas. W związku z tym wszelkiego rodzaju decyzje, plany, propozycje muszą być uzgadniane i muszą być takimi, które będą zaakceptowane przez Polskę, przez polskie społeczeństwo
— podkreślił.
„Potrzebny jest mocny polski głos”
Ocenił, że „rząd próbuje markować pewne działania”.
Potrzebny jest mocny polski głos. Głos pana prezydenta Karola Nawrockiego jest słyszalny. Bardzo często rząd zajmuje się sprawami wewnętrznymi. Odwraca uwagę od najważniejszych spraw, angażując służby specjalne do walki z opozycją. A tymczasem najważniejsze jest to, żeby polski głos był słyszalny, żeby nie dochodziło do różnych aktów dywersji w Polsce. A to jest rola służb specjalnych i rola rządu, żeby temu wszystkiemu zapobiegać
— dodał.
Pan prezydent w ramach swoich kompetencji, relacji będzie robił wszystko, aby polski głos był słyszany
— zapewnił Paweł Szefernaker.
Natalia Wierzbicka/Telewizja wPolsce24
