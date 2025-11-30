Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chwalił się w mediach społecznościowych remontem Dworca Zachodniego, który realizowany był za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, polityk uznał, że warto lansować się sąsiednią inwestycją podziemnego przystanku tramwajowego, której nie udało mu się zrealizować do czasu otwarcia dworca.
Rządzący próbują sobie przypisywać sukces Prawa i Sprawiedliwości związany z generalnym remontem Dworca Zachodniego.
Robi wrażenie, co?
— napisał premier Donald Tusk pod z ukończoną inwestycją.
CZYTAJ TAKŻE: Donald Tusk na nowym Dworcu Zachodnim. O czym nie wspomniał? „To jeszcze poprzednicy zrobili, Pan się podczepił na otwarcie”
Trzaskowski się chwali
Drogą przypisywania sobie cudzych sukcesów postanowił pójść także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Wskazał, że powstał już nowy Dworzec Zachodni, przejście podziemne i dworzec kolejowy. Co jednak zabawne prezydent chwalił się, że wkrótce powstanie podziemny przystanek tramwajowy.
Była to jedyna inwestycja realizowana w całości przez Warszawy i ona akurat nie powstała. Czy aby na pewno jest się więc czym chwalić?
Tak to się robi. Przejście podziemne budowane przez rząd i Warszawę - gotowe. Dworzec budowany przez rząd - gotowy. Pierwszy przystanek tramwajowy podziemny, budowany przez Warszawę - gotowy niebawem. A to wszystko przy wsparciu unijnych pieniędzy
— mówił Trzaskowski w nagraniu opublikowanym na Facebooku .
Inwestycja PiS
W komentarzach w mediach społecznościowych politycy PiS przypomnieli Trzaskowskiemu, że inwestycja, którą się chwali, realizowana była przez Prawo i Sprawiedliwość.
A gdzie jest minister Andrzej Adamczyk? Gratulacje Panie Ministrze! Wspaniała inwestycja!
— wskazał Janusz Kowalski, poseł PiS.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Żenujący „kalendarz adwentowy” neo-TVP. Kowalski: Stan umysłu tej całej ekipy jest niewiarygodny. To jest jakaś sekta
Brawa dla Premierów p.p. Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Brawa dla ministra Andrzeja Adamczyka
— zaznaczył Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Internauci przypominają
Oburzenia nie kryją także zwykli internauci.
Tak wygląda chwalenie się wykonaną przez innych pracą. Wstrętne
— pisała Beata Weronika.
Dziękuję PiS za inwestycję z wizją
— wskazywała Monika.
Fajny dworzec ten PiS wybudował
— podkreślał Gustaw Cykorz.
Pięknie PiS zrobiło i zaplanowało ten dworzec
— zaznaczył Robert Stankowski.
Adrian Siwek/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747008-trzaskowski-o-sukcesie-ktorego-nie-ma-mocne-komentarze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.