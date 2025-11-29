Prok. Ewa Wrzosek, radca generalny ministra Żurka, jest zafascynowana opinią prawną prof. Mirosława Wyrzykowskiego, którą wygłosił podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. Stwierdził „odkrywczo”, że ustawy niezgodne z konstytucją nie są prawem. Pytanie, kto w oczach żurkowców o tej niekonstytucyjności przesądza, skoro nie Trybunał Konstytucyjny. „To, że teraz wywraca się do góry nogami cały dorobek polskiego prawa konstytucyjnego po 1989 roku, nie świadczy o tym, że opinia Pana profesora jest prawdziwa” - skomentował w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Trwa walne zgromadzenie upolitycznionego stowarzyszenia prokuratorów „Lex Super Omnia”, o czym poinformowała na X radca generalny w biurze ministra Waldemara Żurka prok. Ewa Wrzosek. Przyboczna ministra sprawiedliwości jest zafascynowana „odkrywczą” opinią prof. Wyrzykowskiego, który uznał, że prawem nie jest ustawa sprzeczna z konstytucją.
Rozpoczęliśmy walne zgromadzenie członków „Lex Super Omnia”. Na początek obrad bardzo ważne słowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego, współtwórcy polskiej Konstytucji, sędziego TK w stanie spoczynku.
𝗡𝗶𝗲 𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝗯𝘆𝗰́ 𝘂𝘇𝗻𝗮𝗻𝗲 𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼 𝘂𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗮 𝗻𝗮𝗿𝘂𝘀𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮̨ 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝘆𝘁𝘂𝗰𝗷𝗲̨ 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗲. 𝗭 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗿𝗮𝘄𝗶𝗮 𝗻𝗶𝗲 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼. 𝗘𝘅 𝗶𝗻𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗶𝘂𝘀 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿. Jako prawnicy musimy przejść na wyższy poziom refleksji konstytucyjnej
— napisała w mediach społecznościowych prok. Ewa Wrzosek.
I cóż, że decyduje Trybunał Konstytucyjny
Słowa o „wyższym poziomie refleksji konstytucyjnej” w dzisiejszej sytuacji brzmią wręcz kuriozalnie. Prawnicy sympatyzujący z obecną władzą robią wszystko, aby prawo ustanowione przez poprzedni parlament i zaakceptowane przez prezydenta uznać za niekonstytucyjne i nieistniejące, bez wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Od tego co jest zgodne, a co nie jest zgodne z Konstytucją jest TK, a nie opinia jednego czy drugiego prawnika, choć byłby to i Minister Sprawiedliwości.
Do momentu kiedy w tej materii się nie wypowie negatywnie, ustawy obowiązują i należy je respektować.
To że teraz wywraca się do góry nogami cały dorobek polskiego prawa konstytucyjnego po 1989 roku nie świadczy o tym, że opinia Pana profesora jest prawdziwa, ale o tym, że doktryna ma zagwarantować i wytłumaczyć osiągnięcie określonych celów politycznych ze złamaniem Konstytucji
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
„Wstyd was ogarnia, czy strach?”
Do niedawna wiceprezesem „Lex Super Omnia” był prok. Dariusz Korneluk, którego Adam Bodnar, łamiąc prawo, wcisnął na stanowisko Prokuratora Krajowego. Skoro mowa o przestrzeganiu konstytucji i ustaw, to warto przypomnieć prokuratorom z „Lex Super Omnia”, że Ustawa o prokuraturze ciągle wymaga zgody prezydenta na odwołanie z funkcji Prokuratora Krajowego. W związku z jej brakiem, Prokuraotrem Krajowym nadal pozostaje prok. Dariusz Barski.
Już nie ma zdjęć twarzy członków stowarzyszenia? A tylu Was jest! Wstyd was ogarnia, czy strach? Wcześniej tacy byliście uśmiechnięci, europejscy, szkoda…
— komentuje zlot członków „Lex Super Omnia” Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Członkiem prokuratorskiego „Lex Super Omnia” jest ciągle Ewa Wrzosek, która kiedyś została niemal wyrzucona z szeregów stowarzyszenia. Według ustaleń Wirtualnej Polski, wnioski złożone przez prokurator Wrzosek do sądów, mające zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury.
Z tego względu z autentycznym niepokojem obserwujemy doniesienia medialne dotyczące aktywności Pani prokurator Ewy Wrzosek i podjęcia przez nią, na wniosek jednego z ówczesnych posłów, działań związanych z mediami publicznymi.
Zarząd Stowarzyszenia LSO zwrócił się z tego powodu do Pani prokurator, jako członka Stowarzyszenia, o wyjaśnienie publicznie podnoszonych pod jej adresem zarzutów
— brzmiało stanowisko LSO z marca 2024.
Niedawno opinię publiczną zbulwersowała decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, który zdecydował o umorzeniu sprawy tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Wnioski o umorzenie sprawy złożyła obrona, a prokuratura nie zaprotestowała. Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokurator tą była Naczelnik 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie Małgorzata Ceregra-Dmoch, wiceprezes do spraw organizacyjnych stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.
