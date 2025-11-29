Przed Belwederem odbywała się dziś manifestacja sprzeciwu wobec działań prezydenta Karola Nawrockiego. Głos zabrała aktorka Joanna Szczepkowska, która regularnie atakuje prezydenta Nawrockiego we wpisach na Facebooku. Jak wynika z nielicznych zdjęć, które pojawiły się w internecie, przed Belwederem można było spotkać także całą „plejadę” hejterskich gwiazd, m.in. Katarzynę Augustynek czy Leokadię „Lodzię” Jung. Na wydarzeniu pojawiła się również dość dziwna i obrzydliwa „instalacja”.
Kiedyś Joanna Szczepkowska obwieściła Polakom koniec komunizmu, dziś najczęściej obwieszcza, jak bardzo brzydzi się demokracją i to tylko dlatego, że rodacy wybrali nie takiego prezydenta, jakiego chciała. Z tej okazji wzięła udział w proteście, który odbywał się dziś o 12:30 przed Belwederem.
Szczepkowska zapraszała na protest
Krótko. Ktoś o nazwisku Nawrocki siedzi w pałacu prezydenckim z posadą prezydenta, podczas kiedy nie byłby tam na miejscu nawet , jako ochroniarz. To, co wyprawia z naszymi służbami specjalnymi, odmawiając i nominacji oficerskich i odznaczeń zasłużonym za zasługi w zwalczaniu aktów dywersji, to jest jawny brak szacunku dla państwa i służb i naruszanie naszego bezpieczeństwa. To jest też szyderstwo z urzędu prezydenta. Prawdopodobnie zresztą właśnie to się podoba kikolskim środowiskom. Wojna jaką wytoczył rządowi , to jest agresja na teren konstytucji. Współpraca jest jego konstytucyjnym obowiązkiem. Nawet jeśli powtarzam to, co już pisałam, będę pewnie pisać to samo jeszcze wiele razy. W sobotę idę pod Belweder na godzinę 12 30. Spotkanie jest zgłoszone i będzie zabezpieczone. Nie wiem czy jest klimat do demonstrowania, czy nie, nie wiem, czy będzie dużo ludzi, czy garstka. Wiem, że Nawrocki chce władzy , na którą nie można mu pozwolić. Chyba, że pycha rozsadzi go od środka i będziemy mieli nareszcie ponowne wybory. Z tą myślą zostawiam Was na dobranoc. Jutro nie mam spektaklu, wiec może napiszę więcej. Do jutra!
— napisała wczoraj Szczepkowska.
Później zamieściła kolejny post, gdzie tłumaczyła z kolei, że to nie ona jest organizatorką protestu.
Dobry wieczór. Tym razem sprostowanie. Wszędzie można przeczytać teksty i posty, z których może wynikać, że to ja organizuję jutrzejsze spotkanie pod Belwederem. No więc organizuje to Fundacja Wspólnie Do Demokracji. Ja jestem tam zaproszona i oczywiście powiem kilka zdań, a może więcej, jeśli będzie czas. Nie chcę natomiast zabierać rzeczywistym organizatorom zasług organizacji. Przypominam tylko, że to pod Belwederem! Ulica Belwederska 54/56. Nawrocki szykuje kolejny akt osłabiania państwa, sugerując, że może nie podpisać budżetu i zawiązać ręce rządowi w sprawach planowania finansów. Zapowiada, że wszystko trzeba z nim przedtem konsultować. Otóż niczego takiego nie przewiduje konstytucja. To jest jawne sięganie po pełną władzę , metodami szantażu. Zwolennicy Nawrockiego: z historii wiadomo, że taka władza kończy się źle, albo dla władcy, albo dla narodu. Wszystkim, którzy rozumieją czym są rządy autorytarne i tym, którzy zaczynają rozumieć, życzę dobrej nocy . Tym, którzy nie zrozumieją , życzę, żeby nie musieli się przekonać. Do jutra!
Kogo osłabił prezydent Nawrocki?
Najciekawsze jest jednak to, że nawet sami organizatorzy, czyli wspomniana przez aktorkę Fundacja Wspólnie Do Demokracji, relacjonują protest raczej dosyć skąpo. Na nielicznych zdjęciach można wypatrzyć nie tylko panią Szczepkowską, ale i całą plejadę hejterskich „gwiazd”, m.in. Zbigniewa Komosę od oszczerczego „wieńca”.
Nasz reporter pojawił się na miejscu i nagrał między innymi (freudowską?) pomyłkę Joanny Szczepkowskiej.
Bijemy się w piersi, że przegraliśmy wybory. Ja bardzo przepraszam, ale muszę zrobić poprawkę: tego nie wiemy. Gdyby się nawet zdarzyło – jeszcze raz przeliczamy głosy – i gdyby się zdarzyło, że wynik byłby na naszą korzyść, to niczego nie zmienia. Bo my mamy człowieka w urzędzie prezydenta, który na przykład osłabia Służbę Bezpieczeństwa. Wystarczy samo to, żeby już zadać sobie pytanie, z jakiego źródła ta akcja idzie
— stwierdziła aktorka we wspomnianym wystąpieniu.
Na innym nagraniu widać, jak organizator zachęca uczestników do skandowania „Murem za Tuskiem”. Ponieważ z entuzjazmem jest dosyć słabo, w pewnym momencie mówi:
Energiczniej, kochani!
„Jak diabeł na pikiecie” przed Belwederem?
Frekwencja nie należała do oszałamiających.
Niesłychany sukces „marszu na Belweder” naszej sławnej aktoreczki, policji więcej niż demonstrantów
— napisał na portalu X internauta „Aby się połączyć”.
Bardziej obszerną relację zamieścił Stefan Bartnik. Oprócz Katarzyny Augustynek czy „Pani Lodzi”, czyli Leokadii Jung, widzimy na zdjęciach m.in. dość obrzydliwą instalację - siedzącego na tronie diabła z męskim organem rozrodczym na wierzchu.
Diabeł, którego ktoś posadził na tronie niewątpliwie jest obrzydliwy, ale zapewne nie odstraszy prezydenta Nawrockiego od korzystania z konstytucyjnych prerogatyw.
