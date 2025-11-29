Brytyjski „The Times” opublikował kuriozalny tekst, w którym zachwycano się rozwojem Polski przez ostatnie 35 lat - co jest niepodważalne - ale tekst został napisany w taki sposób, że można byłoby uznać, że za wszystko, co dobre naszym kraju odpowiada premier Donald Tusk. Ani słowem nie wspomniano, chociażby o rządzie Prawie i Sprawiedliwości, chociaż chwalono to, jak Polska radziła sobie w czasie pandemii koronawirusa. Co zabawne, zdjęcie Donalda Tuska umieszczono tuż obok ilustracji Geralta z „Wiedźmina”, tak jakby to polski premier odpowiadał za sukces tej marki.
W brytyjskim „The Times” ukazał się artykuł dziennikarza polskiego pochodzenia Bartosza Kielaka, współpracującego m.in. z „Gazetą Wyborczą” i Olivera Moody’ego, w którym zwracano uwagę na to, jak bardzo rozwinęła się Polska.
„Cud gospodarczy”
Sukces transformacji Polski próbowano w tekście przypisać w dużej mierze… Donaldowi Tuskowi.
Brytyjski The Times o polskim cudzie. Ten cud to ciężka praca milionów Polek i Polaków. Fajnie się czyta
— udostępniał tekst premier Donald Tusk.
Pisze o nas londyński The Times: „Polska – cud gospodarczy w sercu Europy”.
— świętował Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Jesteśmy dumni z Polski
— pisał w innym wpisie.
Tusk i Wałęsa
Problem polega jednak na tym, że tekst nie dotyczył „sukcesów’ rządu Donalda Tuska, tylko sukcesu Polski od czasów transformacji a czytając tekst, można było odnieść wrażenie, że za wszystko odpowiada… Donald Tusk.
Niektóre fragmenty tekstu budzą wręcz zażenowanie.
W 1980 roku, początkujący elektryk Lech Wałęsa zapoczątkował to, co stało się pierwszym ruchem społecznym, który obalił komunistyczny reżim na wschodzie kraju. Pewnego dnia Wałęsa powiedział swoim zwolennikom, że nie tylko wyzwolą ojczyznę spod ucisku, ale także przekształcą jej podupadającą gospodarkę w „drugą Japonię”. Jednym z dysydentów w tłumie tego dnia był student historii Donald Tusk
— pisano w pompatyczny sposób w tekście opublikowanym przez „The Times”.
Pandemia
W tekście zachwycano się, że Polska „zlekceważyła” kryzys finansowy w 2008 roku a nawet pandemia ledwo co zahamowała jej rozwój”, zupełnie nie wspominając, że Polsce udało się stosunkowo dobrze (w porównaniu do innych państw) przejść pandemiczne załamanie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Ktoś, kto słabo orientuje się w polskiej scenie politycznej, również mógłby uznać, że jest to sukces Donalda Tuska.
Pisano także, że Polska „puka do drzwi G20”, także nie wspominając o sukcesie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, który doprowadził do takiej sytuacji.
Tusk z Rivii
Czytając tekst, można odnieść wrażenie, że Donald Tusk odpowiada za wszystkie sukcesu naszego kraju, także te prywatne. Jego zdjęcie umieszczono bowiem obok jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na świecie - wiedźmina Geralta.
Jednym z najbardziej powszechnych przypadków jest Geralt z Rivii, monosylabiczny bohater zabijający potwory z powieści Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie. Niegdyś kultowy hit wśród miłośników fantasy, seria Wiedźmin stała się globalnym gigantem po tym, jak na początku XXI wieku przejął ją producent gier komputerowych CD Projekt Red. Był to niezwykle ambitny projekt dla firmy, która zaczynała jako tłumacz i dystrybutor gier zagranicznych na polskim rynku, w kraju, w którym praktycznie nie było doświadczonych deweloperów
— wskazano w „The Times”
Port w Świnoujściu
To jednak nie wszystko! W tekście zachwycano się, że Polska buduje port kontenerowy w Świnoujściu, nie wspominając jednak, że projekt ten został całkowicie zaorany przez obecny rząd, na co prawdopodobnie wpływ miały naciski ze strony Niemiec, które obawiały się konkurencji dla portu w Hamburgu.
Gotowy projekt portu wyrzucono do kosza i stwierdzono, że od nowa będzie realizowany nowy „lepszy” pomysł. Kiedy on jednak powstanie? Zapewne nigdy.
Polska staje się główną bramą dla lądowych szlaków handlowych między UE a resztą Eurazji, w tym dla chińskich przesyłek w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Port kontenerowy w Gdańsku jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie, a kolejny ma powstać w Świnoujściu, niedaleko granicy z Niemcami
— pisano w tekście „The Times”.
Zafałszowany obraz
To oczywiście miłe, że prestiżowy dziennik zauważa sukces Polski, szkoda jednak, że robi to w tak niemerytoczny i niezgodny z prawdą sposób, ale można się było tego spodziewać, kiedy autorem jest dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”.
Trochę dziwi jednak, że premier Donald Tusk tak bezrefleksyjnie przyjmuje tę absurdalną laurkę, w której przedstawiany jest niczym polski mesjasz, kiedy opisywane w tekście sukcesy, nie mają z nim nic wspólnego.
Szkoda tylko, że poza granicami naszego kraju jest kolportowana tak zniekształcona historia sukcesu całych pokoleń Polaków, którzy swoją ciężką pracą uczynili Polskę lepszym miejscem.
Adrian Siwek/The Times/X
