Sutryk staje się problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Regionalne władze partii zwołują specjalną naradę. Dlaczego Tusk milczy?

Jacek Sutryk i jego udział w aferze Collegium Humanum staje się coraz bardziej problematyczny dla Koalicji Obywatelskiej.
Jacek Sutryk i jego udział w aferze Collegium Humanum staje się coraz bardziej problematyczny dla Koalicji Obywatelskiej. / autor: Fratria

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk staje się coraz większym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Portal Onet ujawnił, że szef dolnośląskich struktur KO zwołuje specjalną naradę ws. samorządowca podejrzanego o cztery przestępstwa – trzy dotyczące oszustwa oraz jedno o charakterze korupcyjnym w związku z aferą Collegium Humanum. Zastanawiający jest brak reakcji ze strony premiera Donalda Tuska, który cały czas straszy „rozliczaniem” opozycji, ale kiedy to w jego partii dochodzi do afery, wówczas udaje, że sprawy nie ma.

Bezprecedensowa sytuacja we Wrocławiu. Po raz pierwszy urzędującemu prezydentowi miasta postawiono poważne zarzuty. W tym zarzuty o charakterze korupcyjnym. Na przyszły tydzień zwołuję zarząd regionu, aby zająć stanowisko w tej sprawie

— wskazał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z portalem Onet.pl.

Akt oskarżenia

Śląski wydział neo-Prokuratury Krajowej sporządził pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy.

Wśród oskarżonych jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który jest podejrzany o cztery przestępstwa – trzy dotyczące oszustwa oraz jedno o charakterze korupcyjnym.

Według śledczych Paweł Cz. na początku 2020 r. poznał Mariana D., który wskazał Sutryka jako osobę chcącą uzyskać dyplom MBA. Prezydent dokonał elektronicznej rekrutacji na studia podyplomowe MBA w Collegium Humanum, podpisano antydatowaną umowę, a Sutryk wpłacił 9,5 tys. zł czesnego – wynika z komunikatu.

W czerwcu 2020 roku, bez faktycznego odbycia studiów, Jacek S. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zamian Paweł Cz. miał otrzymać funkcję w radzie programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego

— podała neo-PK.

Zabezpieczona dokumentacja wykazała, że Paweł Cz., na podstawie umów zlecenia, wykonywał na rzecz spółki Wrocławski Park Technologiczny czynności doradcze i do czerwca 2022 roku otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 75 tys. zł, mimo że faktycznie tych czynności nie wykonywał.

Prokurator przedstawił Sutrykowi zarzut korupcyjny dotyczący wręczenia korzyści majątkowej rektorowi Collegium Humanum w zamian za wystawienie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Zarzuty oszustwa dotyczą użycia fałszywego dyplomu MBA w celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli trzech spółek samorządowych i uzyskania nienależnych świadczeń związanych z zasiadaniem w radach nadzorczych. Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach samorządowych Sutryk uzyskał ponad 495 tys. zł; według neo-PK było to nienależne wynagrodzenie. Po przesłuchaniu w prokuraturze Sutryk oświadczył, że nie przyznaje się do winy.

CZYTAJ TAKŻE: Jest pierwszy akt oskarżenia ws. Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Jedną z nich jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Sutryk się broni

Podczas krótkiej konferencji prasowej Sutryk powiedział, że czuje się niewinny, a wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną wyjaśnione na sali sądowej. Zapewniał, że gdyby wiedział, jak działa Collegium Humanum, nie współpracowałby z tą uczelnią.

Mam nadzieję, że główne wątki tej sprawy, pana rektora, zostaną w końcu (…) osądzone, bo to jest w tej sprawie najważniejsze

— mówił prezydent Wrocławia.

Zapewnił, że będzie stawiał się na rozprawy osobiście.

Nie będę niczego opóźniał

— zadeklarował.

CZYTAJ TAKŻE: Krajowy Sąd Koleżeński PO wykluczył z partii Renatę Granowską. W tle koalicja z Sutrykiem. Jest także drugie dno: walka o wpływy w strukturach

Adrian Siwek/Onet.pl/PAP

