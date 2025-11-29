Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger pochwalił się na platformie X spotkaniem z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. „Otwarcie rozmawialiśmy o aktualnym stanie stosunków obu krajów oraz o perspektywach na rok 2026” - napisał. „Czy ktokolwiek z MSZ przypomniał Panu o niemieckim długu reparacyjnym? Jeśli nie, to trudno uznać to spotkanie za choćby minimalnie konkluzywne” - skomentował Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, chętnie angażuje się w bieżącą politykę naszego kraju (zdecydowanie raczej po stronie obecnego rządu niż opozycji) oraz gorliwie szerzy nową „mądrość etapu” Donalda Tuska oraz koalicji 13 grudnia: każda krytyka pod adresem Niemiec, także upominanie się o prawdę historyczną, w tym domaganie się od Berlina finansowego zadośćucznienia za niemieckie zbrodnie na Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej - automatycznie czyni z nas „pomocników” Putina. Berger wprost zasugerował to w niedawnej wymianie tweetów z europosłem PiS Arkadiuszem Mularczykiem.
Ambasador Niemiec „otwarcie rozmawiał”. Czy o reparacjach też?
Berger pochwalił się wczoraj pewnym spotkaniem, które stanowiło doskonałą okazję do poruszenia tematu reparacji.
Podczas dzisiejszego spotkania z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej otwarcie rozmawialiśmy o aktualnym stanie stosunków Polski i Niemiec oraz o perspektywach na rok 2026. FWPN pozostaje kluczowym podmiotem łączącym społeczeństwa obywatelskie obu krajów
— napisał na portalu X. Słowo „otwarcie” każe przypuszczać, że poruszony został wspomniany temat.
Panie Ambasadorze Berger, czy ktokolwiek z MSZ przypomniał Panu o niemieckim długu reparacyjnym? Jeśli nie, to trudno uznać to spotkanie za choćby minimalnie konkluzywne
— ocenił europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Na marginesie kiedy przeprosi Pan Polaków za bezczelne wypowiedzi sugerujące, że domaganie się reparacji to wspieranie Putina?
— zapytał.
Ambasador Berger skompromitował się w ostatnim czasie jako dyplomata do tego stopnia, że już bardziej chyba nie można. Czy rzeczywiście taka osoba jak Miguel Berger na tym stanowisku jest w stanie zagwarantować dobrą współpracę między Warszawą a Berlinem?
