TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Piotr Semka: Prezydent Nawrocki przypominał naszym czeskim przyjaciołom, że musimy skończyć z kompleksami w UE

  • Polityka
  • opublikowano:
Piotr Semka / autor: Fratria
Piotr Semka / autor: Fratria

Wykład prezydenta Nawrockiego był bardzo ważny. Przypominał naszym czeskim przyjaciołom, że musimy skończyć z kompleksami [w Unii Europejskiej]” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji publicystycznej portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ważny wykład prezydenta w Pradze: Istnieją siły dążące do centralizacji UE. Próba likwidacji suwerennych narodów doprowadzi do nieszczęść

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych