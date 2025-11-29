„Wykład prezydenta Nawrockiego był bardzo ważny. Przypominał naszym czeskim przyjaciołom, że musimy skończyć z kompleksami [w Unii Europejskiej]” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji publicystycznej portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ważny wykład prezydenta w Pradze: Istnieją siły dążące do centralizacji UE. Próba likwidacji suwerennych narodów doprowadzi do nieszczęść…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746979-tylko-u-nas-semka-musimy-skonczyc-z-kompleksami-w-ue