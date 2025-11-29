„Nie bardzo mogę zrozumieć fakt, że wyrażenie ‘arcykapłanka propagandy’ uwłacza dziennikarzowi. Może ‘arcykapłanka prawdy’? Tylko to jest „prawda taka, jaką my rozumiemy”, akceptujemy. Są różne wymiary prawdy” – powiedział redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji publicystycznej portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kuriozalne postanowienie sądu! Stanowski i Mazurek przez rok nie mogą nazywać Wysockiej-Schnepf „arcykapłanką propagandy”…
