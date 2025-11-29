Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim chce niedługo uroczyście odsłonić przed Urzędem Miasta pomnik Paula Puchmüllera - nie tylko architekta, ale też pruskiego urzędnika. Radni PiS wraz z częścią mieszkańców wyrażają zdecydowany sprzeciw. „Nie chodzi o to, że to był Niemiec. To mógł być Kanadyjczyk albo Pigmej. Chodzi o to, że ten człowiek służył Cesarstwu Niemieckiemu, którego celem było germanizowanie ziem polskich” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 sopocki radny PiS Jakub Świderski. Monument w wysokości 5,5 ma stanąć przed ratuszem.
350 tys. złotych kosztował pomnik Paula Puchmüllera który wkrótce ma stanąć przed Urzędem Miejskim w Sopocie, niedaleko Pomnika Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu.
Radni PiS mówią „nie” pomnikowi germanizatora
Właśnie przed urzędem - przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, odbędzie się dziś o 12:00 protest organizowany przez sopockich radnych PiS, którzy nie chcą w tym miejscu monumentu upamiętniającego pruskiego urzędnika.
Paul Puchmüller nie był neutralnym architektem-artystą. Był urzędnikiem administracji pruskiej, namiestnikiem rządu okupacyjnego Cesarstwa Pruskiego, realizującym doktrynę germanizacji terenów polskich zgodnie z wolą cesarza Wilhelma II. Jego działalność przypadła na okres intensywnego Kulturkampfu - polityki prowadzonej przez kanclerza Otto von Bismarcka, mającej na celu systematyczne wynaradawianie ludności polskiej
— piszą w uchwale radni.
Przedstawiciele PiS w sopockim samorządzie proponują sprzedaż pomnika - np. zagranicznej instytucji czy prywatnemu kolekcjonerowi niemieckiemu.
Jeśli nikt nie kupi pomnika, zawsze można oddać go na złom, co w jakimś stopniu zrefunduje poniesiony wydatek. Aktualna cena skupu brązu wynosi od 28 do 34 zł za kg, co przy masie pomnika może dać odzyskanie części środków publicznych
— podkreślono w projekcie uchwały. Radni przypominają, że koszt monumentu to 350 tys. zł.
Żenujący komentarz prezydent Sopotu
Co na to prezydent Sopotu? Zabrała głos w rozmowie z portalem trojmiasto.pl, gdzie ukazał się, utrzymany w tonie kpiąco-drwiącym, tekst o proteście radnych PiS.
Trudno komentować antyniemiecką narrację Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wpisuje się ona w bardzo szkodliwe dla Polski stanowisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wroga widzi w zjednoczonej Europie, a nie w Rosji
— stwierdziła Magdalena Czarzyńska-Jachim, która - choć nie jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, kłamie nie gorzej niż sam premier Donald Tusk. Zagrożenie Jarosław Kaczyński i cały PiS widzieli i widzą w Rosji od zawsze, od lat. Widziało go także wtedy, kiedy środowisko polityczne, które wspierało panią Czarzyńską-Jachim w wyborach prezydenckich, układało się z Rosją i krzyczało, że PiS to partia „rusofobiczna”. Poza tym trudno znaleźć kraj w zjednoczonej Europie, któremu tak blisko do Rosji, jak Niemcom.
Czy rzeczywiście chodzi wyłącznie o „antyniemiecką narrację”? O proteście mówił na antenie Telewizji wPolsce24 radny PiS Jakub Świderski, który rozmawiał z dziennikarzami naszej stacji przed budynkiem Urzędu Miejskiego.
Tu gdzie ja stoję, ma powstać pomnik pruskiego urzędnika Paula Puchmüllera. To jest urzędnik przysłany z Berlina w 1901 r., w celu uczynienia z Sopotu niemieckiego miasta. Polska wieś z historią 750 lat miała stać się niemieckim miastem. Niestety, radni obecnie rządzącej koalicji w Sopocie, czyli koalicji związanej z Platformą Obywatelską, przegłosowali w czasie pandemii właśnie ustawienie w tym miejscu tego pomnika. Jest on już gotowy, ma być ustawiony, my się na to nie zgadzamy. Na wczorajszej sesji Rady Miasta złożyliśmy wniosek o to, aby uchylić uchwałę o powstaniu tego pomnika, o upamiętnieniu właśnie tego pana
— podkreślił.
Niestety, radni KO nadal chcą, aby ten pomnik powstał. Będziemy protestować. Dziś o godzinie 12:00 będzie protest w tej sprawie
— zapowiedział sopocianin.
„Nie chodzi o to, że Puchmüller był Niemcem, ale o to, że służył Cesarstwu Niemieckiemu”
Warto opowiedzieć o tym, dlaczego ten pomnik nam się nie podoba. Bo nie chodzi o to, że to był Niemiec. To mógł być Kanadyjczyk albo Pigmej. Chodzi o to, że ten człowiek służył Cesarstwu Niemieckiemu, którego celem było germanizowanie ziem polskich. Tak jak w Wielkopolsce walczył słynny pan Drzymała, z takimi samymi szykanami spotykali się Polacy w Sopocie. W czasie zaborów to była polska wieś i Polacy właśnie przez takich ludzi jak Puchmüller mieli np. utrudnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowy. Już nawet nie chodzi o to, że ten człowiek też nie zasłużył się bardzo, gdyż on po prostu był architektem miejskim, czyli urzędnikiem miejskim, ale był przede wszystkim funkcjonariuszem cesarstwa niemieckiego, które chciało germanizować. Jego tak zwane dzieła to w dużej mierze były kopie
— wskazał sopocki radny.
Bardzo duże kontrowersje budzi też to, gdzie ten pomnik ma powstać. Tutaj, pod urzędem, jest pomnik ku czci Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, w Oświęcimiu, zwłaszcza w Piaśnicy i Stutthofie. I kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów od tego upamiętnienia ma stanąć pomnik urzędnika carskiego, z którym iluś Polaków walczyło
— przypomniał Świderski.
Pomnik ma mieć 5,5 m wysokości, prawie do I piętra. Ma górować nad placem przed urzędem miasta, czyli goście przyjeżdżający do Sopotu mają być witani przez pruskiego urzędnika. (…) Będziemy składać petycję do władz państwowych, do pana prezydenta, który jest historykiem, ale też zna tę sprawę. Mamy nadzieję, że będzie chciał się w tę sprawę włączyć, bo ro nie tylko kwestia Sopotu, to jest kwestia ogólnopolska
— podkreślił.
Protestowaliśmy, będziemy protestować nadal. W ustawie, która zabrania propagować komunizmu, nazizmu, brakuje najwyraźniej zakazu uczczenia urzędników administracji zaborczej. (…) Wydaje mi się, że chodziło tu o to, aby po prostu postawić pomnik jakiemukolwiek Niemcowi
— wskazał Jakub Świderski, w którego ocenie zarówno w takich miastach jak Sopot, ale też np. na „Ziemiach Odzyskanych”, istnieje tendencja, „że ta niemieckość gdzieś się tam z powrotem przebija”.
CZYTAJ TAKŻE:
-Germanizacja po nowemu. Czy „Nasi chłopcy” służyli w Wehrmachcie? Czy Gdańsk i Wrocław chcą do Niemiec?
-Regermanizacja Dolnego Śląska. Prezes PiS mówi „dość”: Z tym trzeba skończyć i to w sposób radykalny. Samorządy muszą służyć Polsce
aja/wPolsce24, trojmiasto.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746974-przed-sopockim-ratuszem-ma-stanac-pomnik-germanizatora
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.