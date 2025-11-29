13 grudnia planowane jest pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej po kongresie PSL, który 15 listopada wybrał nowe władze partii. Z informacji PAP wynika, że ma zostać m.in ukonstytuowane nowe prezydium Rady, której przewodniczącym został wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
W połowie listopada w Warszawie odbył się kongres PSL, który ponownie wybrał na prezesa partii wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewodniczącym Rady Naczelnej został wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który pokonał dotychczasowego szefa Rady Waldemara Pawlaka.
Rada Naczelna jest najwyższą władzą PSL między Kongresami. Do jej kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków polityki PSL, wybór i odwołanie członków Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, czy uchwalenie regulaminu Klubu Parlamentarnego PSL opracowanego przez NKW PSL w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym. Rada obraduje co najmniej raz na kwartał. Jej posiedzenie zwołuje przewodniczący.
Z informacji PAP wynika, że 13 grudnia odbędzie się pierwsze po kongresie posiedzenie Rady Naczelnej PSL.
13 grudnia mamy Radę Naczelną, na której wicemarszałek Zgorzelski na pewno będzie chciał ukonstytuować jej nowe prezydium
— przekazał PAP jeden z posłów Stronnictwa.
Według niego, być może podczas tego spotkania prezes Władysław Kosiniak-Kamysz powoła też nowy skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego, a także wskaże nowych wiceprezesów partii.
Zmiana przewodniczącego klubu PSL
Z ustaleń PAP wynika również, iż ze względu na to, że wicemarszałek Zgorzelski został szefem Rady Naczelnej, planowana jest zmiana przewodniczącego klubu PSL, którym obecnie jest właśnie Zgorzelski.
Według rozmówców PAP nowym szefem klubu najprawdopodobniej zostanie b. minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.
Pełnił on już tę funkcję i bardzo dobrze sobie radził. Nie sądzę, by ktoś był przeciwny jego kandydaturze. Ja na pewno będę głosował za
— podkreślił jeden z posłów PSL.
Zdaniem rozmówcy PAP, wybór nowego szefa klubu nastąpi najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu klubu, które planowane jest przed zbliżającym się posiedzeniem Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 3-5 grudnia.
Inny poseł PSL również przyznał w rozmowie z PAP, że Paszyk byłby dobrym szefem klubu.
Skoro nie chce być już w rządzie, to niech się zajmie robotą w klubie. Pewnie, że zagłosuję za jego kandydaturę
— podkreślił.
Paszyk był już szefem klubu PSL-TD w latach 2023-2024. Przestał pełnić tę funkcję po objęciu stanowiska ministra rozwoju i technologii.
