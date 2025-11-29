SONDAŻ

42,8 proc. Polaków nie oczekuje nowej partii, która zmieni scenę polityczną przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r., Jedna trzecia (33,1 proc.) liczy na to - wynika z sondażu dla Onet.pl. Jedna czwarta badanych (25,1 proc.) nie ma zdania na ten temat.

W opublikowanym dziś rano sondażu zadano jedno pytanie: „Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.?”.

SW Research przeprowadził sondaż dla portalu w postaci 844 ankiet z ogólnopolską kwotową próbą dorosłych reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI).

