42,8 proc. Polaków nie oczekuje nowej partii, która zmieni scenę polityczną przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r., Jedna trzecia (33,1 proc.) liczy na to - wynika z sondażu dla Onet.pl. Jedna czwarta badanych (25,1 proc.) nie ma zdania na ten temat.
W opublikowanym dziś rano sondażu zadano jedno pytanie: „Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.?”.
SW Research przeprowadził sondaż dla portalu w postaci 844 ankiet z ogólnopolską kwotową próbą dorosłych reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI).
CZYTAJ TAKŻE:
— Koalicja bez większości! W Sejmie KO, PiS, Konfederacja i… Braun. Które ugrupowanie uzyskało największy wzrost poparcia? SONDAŻ
— Prawica górą. Partia Tuska na czele, ale razem z Lewicą nie byłaby w stanie utrzymać władzy. To kolejny taki SONDAŻ
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746968-czy-polacy-chca-powstania-nowej-partii-ciekawy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.