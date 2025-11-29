Prezydent Karol Nawrocki apeluje do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami - wskazano w komunikacie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta, odnoszącym się do tzw. sejmowej zamrażarki.
W komunikacie zaznaczono, że „rządzący krytykują stosowanie weta przez Prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym »wetem« objęli sto procent jego projektów”.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który niedawno zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, w wyemitowanym w ubiegły piątek orędziu zapowiedział, że będzie stosował „marszałkowskie weto” wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa.
Czarzasty podkreślił, że polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać.
Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi
– zaznaczył.
Zapowiedział też, że postawi tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który obywatele Polski umówili się w referendum konstytucyjnym w 1997 roku.
Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka
— dodał.
Komunikat KPRP
W komunikacie zamieszczonym na stronie KPRP wskazano, że w orędziu inauguracyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej, Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Jak podkreślono, tę wizję prezydent realizuje między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych.
Zaznaczono, że w projektach przygotowanych w KPRP znajdują się regulacje, które w ocenie Kancelarii przyspieszają rozwój państwa, wzmacniają rodzinę, chronią polskie rolnictwo oraz wspierają ratowanie służby zdrowia.
Według Kancelarii Prezydenta są one często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań.
To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków
— czytamy.
Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach. Rządzący krytykują stosowanie weta przez Prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym „wetem” objęli sto procent jego projektów
— podkreślono w komunikacie.
Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej
— podkreślono.
KPRP zaznacza, że złożone w pierwszych dniach prezydentury inicjatywy pozostają w Sejmie od ponad stu dni, a „licznik rośnie każdego dnia” .
Do komunikatu załączono też listę 13 inicjatyw prezydenta Karola Nawrockiego wraz z datami przekazania ich do Sejmu. Zgodnie z tym wykazem pierwszą z prezydenckich inicjatyw przekazano do Sejmu 7. sierpnia, czyli dzień po zaprzysiężeniu, a ostatnią - 18. listopada.
Mly/PAP
