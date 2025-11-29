„Na wschodzie wojna. Czym oni się zajmują? Oni się zajmują PiS-em, zajmują się rozliczaniem, zajmują się rozwalaniem, nagrywaniem durnowatych jak Tusk filmów. Dzisiaj film ten o Dworcu Zachodnim to już pobił rekordy hipokryzji. Tusk chwali się sukcesami rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana ministra Andrzeja Adamczyka” - mówił Janusz Kowalski, poseł PiS w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24.
Janusz Kowalski wziął udział w wizycie na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. ze Zbigniewem Ziobrą, byłym ministrem sprawiedliwości, byłym Prokuratorem Generalnym.
Wojciech Biedroń zapytał, czy była to „tajna misja”.
Tak, jeżeli tajną misją jest wyjazd sejmowy z sejmowej komisji na spotkanie w parlamencie w formacie V4. Bardzo poważnie ten format traktujemy. Niestety rząd Tuska niepoważnie traktuje naszych sojuszników z Węgier, z Czech czy ze Słowacji. To wielki błąd, ale cóż, taki mamy klimat w państwie Tuska
— wskazał.
Natomiast tak, oczywiście też przy okazji spotkałem się z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą. To dla mnie wielki zaszczyt wspierać polskiego patriotę w znakomitej formie. Nie mówię o zdrowiu, bo wiadomo, zdrowie jest dużym zawsze znakiem zapytania, tu się modlę za pana ministra, natomiast jest pełna determinacja rozliczenia tej pato-ekipy
— powiedział.
Kalendarz adwentowy
Janusz Kowalski odniósł się także do żenującego „kalendarzu adwentowego”, który został zaprezentowany w TVP Info w likwidacji, gdzie wskazywano, którzy politycy powinni… trafić do więzienia. Wizerunek Kowalskiego także się na nim znalazł.
Stan umysłu tej całej ekipy jest niewiarygodny. To jest jakaś sekta, powiem otwarcie. Naprawdę mają coś pod sufitem
— powiedział.
Bardzo smutno patrzy się na to, że tacy ludzie rządzą Polską, że są odpowiedzialni za Rzeczpospolitą w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej
— mówił.
Na wschodzie wojna. Czym oni się zajmują? Oni się zajmują PiS-em, zajmują się rozliczaniem, zajmują się rozwalaniem, nagrywaniem durnowatych jak Tusk filmów. Dzisiaj film ten o Dworcu Zachodnim to już pobił rekordy hipokryzji. Tusk chwali się sukcesami rządu Prawa i sprawiedliwości, pana ministra Andrzeja Adamczyka. Ja akurat też nadzorowałem spółkę PKP, która realizowała właśnie projekty związane z dworcami
— wyjaśnił.
