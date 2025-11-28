Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas ECR Kongresu Młodych w Lublinie pozwolił sobie na kilka zabawnych anegdot. „Ja wiem, w ogóle unosili się w powietrzu” - powiedział, reagując na pochwały Adama Bielana, europosła PiS, który mówił o reakcji ludzi na przemówienie lidera PiS na kongresie ze współpracownikami prezydenta USA Donalda Trumpa.
Na początku sierpnia pan prezes spotykał się z bardzo bliskimi współpracownikami Trumpa i tam podczas tego spotkania przedstawił pan prezes wizję tego, jak należy rozmawiać z Rosją. To był taki, można powiedzieć fantastyczny wykład. Czy pan prezes mógłby w skróconej wersji ujawnić uczestnikom tego kongresu, jak pan uważa - Rosję można powstrzymać?
— zapytał.
Panie pośle, nie wiem, czy to był fantastyczny wykład
— zauważył Jarosław Kaczyński.
Siedzieli z otwartymi ustami
— wskazał Adam Bielan.
Ja wiem, w ogóle unosili się w powietrzu
— zażartował prezes PiS.
Przytulenie Merkel
Podczas kongresu prezes PiS opowiedział także o swojej rozmowie z ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel.
Stawiałem pani Merkel takie pytania dla niej trudniejsze, odnoszące się na przykład do stosunku zwykłych Niemców do Polaków. Ilustrowałem to takim wydarzeniem dwóch czy trzech polskich europosłów podróżowało przez Niemcy pierwszą klasą pociągu i wszedł tam też jakiś Niemiec, po chwili się zorientował, że to są Polacy, wszczął awanturę, wezwał konduktora. Uznał, że Polacy w pierwszej klasie to jest coś niedopuszczalnego. Ona to zbyła milczeniem w ogóle.
— opowiadał.
Wszystkie jakby trudniejsze sprawy zbywała milczeniem, chociaż była bardzo miła w innych wymiarach tej rozmowy, aż za miła
— mówił prezes PiS.
Jak jechaliśmy, to pan prezes prosił tylko o jedno, żeby pani kanclerz pana prezesa jakoś tam za mocno nie ściskała
— zauważył Bielan.
No ale to… zostawmy. Było zabawnie.
— zażartował Jarosław Kaczyński.
