Ziobro staje w obronie dziennikarza Telewizji wPolsce24: "Wrócił Tusk, wróciło prześladowanie mediów. Metody od Łukaszenki"

  • Polityka
  • opublikowano:
Zbigniew Ziobro stanął w obronie dziennikarza Telewizji wPolsce24. / autor: Fratria
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny stanął w obronie dziennikarza Telewizji wPolsce24 Szymona Szeredy, któremu postawiono zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. „Szereda stał się wrogiem publicznym, bo ośmielił się ujawniać, jak Trzaskowski przeznacza miliony na środowiska LGBT i pornografię w muzeach” - zauważył.

Wrócił Tusk, wróciło prześladowanie mediów. Tusk zdziera metody od Łukaszenki. Atak na dziennikarza Szymona Szeredę to brutalna odsłona patowładzy. Zakazane media nie mogą wchodzić na konferencje prasowe szefa rządu, a zakazani dziennikarze nie mają prawa zadawać pytań

— wskazał Zbigniew Ziobro we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Szereda stał się wrogiem publicznym, bo ośmielił się ujawniać, jak Trzaskowski przeznacza miliony na środowiska LGBT i pornografię w muzeach. W zemście Tusk chce go przykładnie ukarać, by zastraszyć wszystkich „niepokornych” dziennikarzy

— dodał.

Nie słyszę dziś „uśmiechniętych” głosów oburzenia na atak na wolność słowa. Nie słyszę z lewej strony skandowania „wolne media”. I zapewne nie usłyszę. Bo Wy nie jesteście już mediami, tylko propagandową tubą władzy

— podkreślił były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.

Atak na dziennikarza

Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda został wezwany do komisariatu policji ws. rzekomego… przeszkadzania uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2025 r., gdzie domagano się nieuznania wyników demokratycznych wyborów prezydenckich.

Dziennikarz na miejscu wykonywał swoje zawodowe obowiązki, zadając pytania demonstrantom, a mimo to zarzucono mu… zakłócanie protestu.

