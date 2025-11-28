Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny stanął w obronie dziennikarza Telewizji wPolsce24 Szymona Szeredy, któremu postawiono zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. „Szereda stał się wrogiem publicznym, bo ośmielił się ujawniać, jak Trzaskowski przeznacza miliony na środowiska LGBT i pornografię w muzeach” - zauważył.
Wrócił Tusk, wróciło prześladowanie mediów. Tusk zdziera metody od Łukaszenki. Atak na dziennikarza Szymona Szeredę to brutalna odsłona patowładzy. Zakazane media nie mogą wchodzić na konferencje prasowe szefa rządu, a zakazani dziennikarze nie mają prawa zadawać pytań
— wskazał Zbigniew Ziobro we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Szereda stał się wrogiem publicznym, bo ośmielił się ujawniać, jak Trzaskowski przeznacza miliony na środowiska LGBT i pornografię w muzeach. W zemście Tusk chce go przykładnie ukarać, by zastraszyć wszystkich „niepokornych” dziennikarzy
— dodał.
Nie słyszę dziś „uśmiechniętych” głosów oburzenia na atak na wolność słowa. Nie słyszę z lewej strony skandowania „wolne media”. I zapewne nie usłyszę. Bo Wy nie jesteście już mediami, tylko propagandową tubą władzy
— podkreślił były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.
Atak na dziennikarza
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda został wezwany do komisariatu policji ws. rzekomego… przeszkadzania uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2025 r., gdzie domagano się nieuznania wyników demokratycznych wyborów prezydenckich.
Dziennikarz na miejscu wykonywał swoje zawodowe obowiązki, zadając pytania demonstrantom, a mimo to zarzucono mu… zakłócanie protestu.
