„Taka UE, w moim przekonaniu, przyszłości nie ma, bo doprowadzi w pewnym momencie do bardzo ciężkiego kryzysu i uczyni społeczeństwom europejskim wiele ciężkich krzywd. Poza tym, że jest nośnikiem imperialnych ambicji Niemiec i w pewnej części Francji, to jest też nośnikiem ideologii. Jest mechanizmem, który narzuca ideologię” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Kongresu Młodych ECR.
Jarosław Kaczyński opowiadał na Kongresie Młodych ECR o tym, jak frakcja EKR powstała w Parlamencie Europejskim i co stało za wyjściem PiS z Europejskiej Partii Ludowej.
Jeśli chodzi o powołanie EKR, to pierwszą decyzją, którą trzeba było podjąć to wystąpienie z EPL i nie mogę nie docenić roli obecnego tutaj p. Adama Bielana, a także p. Michała Kamińskiego, który już jest dzisiaj w innym miejscu. To oni do tego namawiali i dzielą ze mną odpowiedzialność za tę decyzję. Decyzja daje szansę na to, by w nowym kształcie, który być może powstanie, nasza formacja odgrywała rolę jeszcze dużo większą niż dzisiaj, chociaż dzisiaj odgrywa już naprawdę przyzwoitą rolę w PE. Wobec tych przemian, które tam ostatnio nastąpiły i przesunięć na prawo, to rola EKR jest naprawdę duża. Pewne decyzje ostatnio zostały podjęte w sojuszu między EPL a naszą formacją, ale także formacją jeszcze na prawo od nas. To sytuacja, która dopiero jest w fazie kształtowania się. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaki będzie finał, ale może być naprawdę bardzo dobrze
— ocenił Jarosław Kaczyński.
Przyciągamy nowych ludzi. Mamy wiele delegacji i co ważne, mamy delegację z tej części Europy, która jest bardzo interesująca z punktu widzenia strategicznego, w sytuacji, która została wywołana przez napad na Ukrainę. Chodzi o kraje nadbałtyckie, ale także kraje skandynawskie. Zbudowanie układu najpierw międzypartyjnego, a później może i międzypaństwowego, który umacniałby tę część UE i NATO, daje wiele szans i możliwości, także w wymiarze strategicznym. Warto w tym kierunku pracować. To droga do uzyskania naprawdę bardzo poważnego instrumentu oddziaływania na stan tej części Europy, ale też całej Europy
— dodał.
Sojusz z USA
Adam Bielan przypominał kolację Jarosława Kaczyńskiego z Rudym Giulianim, czyli prawą ręką Donalda Trumpa przez wiele lat, która miała zapoczątkować współpracę i dobre relacje z administracją Trumpa, zwłaszcza w kontekście Trójmorza. Prosił też prezesa PiS o ocenę polityki zagranicznej Donalda Trumpa.
Amerykanie są bardzo trudnym sojusznikiem, ale bezwzględnie nam potrzebnym, dlatego, że to jedyne obecnie państwo, które jest w stanie oddziaływać na Rosję i powstrzymywać ją. Z tym państwem Rosjanie naprawdę się liczą i wiedzą, że jest mimo wszystko silniejsze od nich. Choćby to powoduje, że są oni głównym gwarantem bezpieczeństwa całej Europy. W związku z tym musimy te relacje podtrzymywać, a jakieś opowieści o tym, że to bezpieczeństwo może być zabezpieczone w inny sposób, są jedynie opowieściami, marzeniami, jeszcze z czasów de Gaulle’a
— podkreślał Jarosław Kaczyński.
Jest oczywiście problem dziś stawiany i nazywa się samodzielnością strategiczną Europy, czy UE. Tę strategiczność można by uzyskać, gdyby UE zbudowała armię, która byłaby co najmniej porównywalna z armią amerykańską, gdyby te 5 proc. postulowane przez Trumpa było rzeczywiście wydawane. W tej chwili PKB UE to 19 bln, więc 5 proc. to 950 mld dolarów rocznie i to jest mniej więcej tyle, ile Amerykanie wydali na zbrojenia w zeszłym roku. To wystarczy na potężną armię, silną flankę wschodnią, południową i zaczątkową flankę północną
— ciągnął dalej.
Żeby do czegoś takiego doszło, to po pierwsze musiałaby być to armia bardzo zintegrowanego sojuszu, co nie jest łatwe, albo armia wspólna. Staje tu wtedy problem całkowitej przebudowy UE, bo w obecnym swoim kształcie ona takiej armii mieć nie może. To z kolei oznacza, że nawet najsilniejsze państwo europejskie musiałoby zrezygnować z 5 proc. PKB, czyli bardzo dużych sum, na rzecz tej wspólnej armii. Dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że jesteśmy tu już w sferze marzeń. Ja sam kiedyś przedstawiałem taki plan m.in. w Waszyngtonie, i najważniejsza rozmowa w tej sprawie nie odbyła się z politykami, ale z grupą politologów i filozofów polityki USA. Oni wysłuchali tego wykładu i później w dyskusji powiedzieli, że to piękna rzecz, tylko że UE na pewno tego nie zrobi. Minęło od tego czasu 20 lat, no i nie zrobiła. Trzeba brać pod uwagę realia, a realnym sojusznikiem są USA
— kontynuował.
Plan Trumpa „Pax Americana”, ale z udziałem państw demokratycznych, wydających na zbrojenia 5 proc. PKB to jest plan, który na pewno powinien nas interesować, bo zakłada on suwerenność państw. Ale jak do tego doprowadzić? Gdyby państwo mnie spytali o tę drogę, to miałbym kłopoty. Idee mają jednak swoje konsekwencje. Sama idea, mgliście co prawda sformułowana, być może z czasem przyniesie rezultaty
— wyłuszczył prezes PiS.
Stosunek do Rosji
Jarosław Kaczyński opowiadał też o swoistym wykładzie, jaki na początku sierpnia bieżącego roku wygłosił wobec bliskich współpracowników Donalda Trumpa na temat tego, jak należy rozmawiać z Rosją.
Powiedziałem kilka zasadniczych prawd. Nie posunąłem się tak daleko jak pewien polski filozof, który powiedział nie tak dawno, że żeby zrozumieć Rosję, to trzeba czytać Dostojewskiego, dlatego, że trzeba zrozumieć – tu głównie „Bracia Karamazow” – że istnieje czyste, bezinteresowne zło. Ja bym się tak daleko nie posunął. Rosjanie prowadzą jednak na ogół politykę - ze swojego punktu widzenia – racjonalną. To jest jednak punkt widzenia państwa, którego sensem jest rozbudowa imperium, które nie ma granic
— powiedział.
Kiedy mój śp. brat powiedział kiedyś, że dzisiejsza Rosja to jest imperializm i szowinizm, to w Polsce ci poprawni politycznie niezwykle gwałtownie protestowali. Ale to była całkowita prawda. Rosja to dziś państwo, które się tego rodzaju motywami, ideologią, stanem świadomości kieruje. Żeby powstrzymać to dążenie do odbudowy imperium, trzeba przede wszystkim dysponować takimi argumentami, które w rosyjskiej wyobraźni politycznej zdezracjonalizują tego rodzaju plany. Z jednej strony pokazują ich niewykonalność, a z drugiej pokazują bardzo ciężkie straty, bo Rosjanie są gotowi w imię tej idei ponosić bardzo ciężkie straty polityczne, militarne i w odniesieniu do ludzkiego życia. Takie straty już miały miejsce. NATO się wzmocniło, rozbudowało się o Skandynawię. To jest coś bardzo niedobrego dla Rosji i jednocześnie zachęcającego dla wszystkich, którzy wiedzą, że Rosja musi po prostu doznać szeregu poważnych porażek – i na polu bitwy i na innych polach
— wskazywał Jarosław Kaczyński.
Koncepcja zbrojnego pokoju z USA w centrum, ze zjednoczonymi we wspólnym celu, ale jednak suwerennymi krajami, to koncepcja bardzo pociągająca. Sądzę, że na tej sali nie ma zwolenników tego, żeby Polska nie była państwem suwerennym. My ją ostatnio właśnie tracimy, a Tusk ostatnio stwierdził, że stracimy ją w kolejnej, bardzo ważnej dziedzinie, odnoszącej się do obyczaju, rodziny, małżeństwa, czyli chodzi o wyrok TSUE, który – jak stwierdził Tusk – będzie w Polsce honorowany
— podkreślał.
Problemy UE
Lider opozycji zaznaczył też, że prawo jest dziś deptane „w sposób niebywale bezczelny”, natomiast Unia Europejska nic z tym nie robi.
Taka UE, w moim przekonaniu, przyszłości nie ma, bo doprowadzi w pewnym momencie do bardzo ciężkiego kryzysu i uczyni społeczeństwom europejskim wiele ciężkich krzywd. Poza tym, że jest nośnikiem imperialnych ambicji Niemiec i w pewnej części Francji, to jest też nośnikiem ideologii. Jest mechanizmem, który narzuca ideologię
— podkreślił.
Mówił też o stosunku PiS do niemieckiej AfD.
Po bardzo udanym i przy tym bardzo umiarkowanym występie prof. Nowaka, w którym mówił o ilości etnicznych Polaków, którzy zostali zamordowani, reakcja na to tej partii, w tym bardzo ważnych osób w tej partii pokazuje, że to jest partia po prostu postnazistowska i współpraca jest niedopuszczalna
— wskazywał Jarosław Kaczyński.
Zabieg prof. Andrzeja Nowaka pokazał prawdziwą twarz [AfD - red.]. Maski opadły
— dodał.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Nawrocki odpowiadał na pytania młodzieży! Było m.in. o telewizji publicznej i IPN. „Mówię też jako przedmiot wielu ataków”
— Żartobliwa szpila prezydenta: Oddam swoje lajki Donaldowi Tuskowi. Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby, żeby zjeść pizzę
— Prezes PiS do dziennikarzy: Słów polityka, który brutalnie atakował opozycję, nie można traktować poważnie. Jedność tak, ale bez Tuska
maz/X/PiS/YouTube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746948-wazne-slowa-jaroslaw-kaczynski-taka-ue-przyszlosci-nie-ma
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.